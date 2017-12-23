新股开板就卖出的策略“失灵了”

晨报记者 曹西京

“华能水电周五早盘打开涨停后很快又封板了，还好我没抛掉。”昨天，一位中签华能水电新股的投资者说。其实不止华能水电，昨天的

新股科创信息在连拉13个涨停后开板秒封，蒙娜丽莎盘中回封涨停，次新股华能水电再次快速封板，新股开板就卖出的策略有点失灵。

蒙娜丽莎三涨停后开板

在今年新股中，不少名字让人称奇，比如好太太（主营晾衣架）、皇马科技（特种表面活性剂制造商）和创业黑马（创业孵化平台）等。皇马科技发行价10.36元，一路炒高到45.49元，中一签最高能赚3.5万元； 创业黑马则更加疯狂，发行价10.75元，上市后最高到过104.18元，中一签500股最多可赚4.6万元。不过目前皇马科技只有22.35元，创业黑马55元。因此新股开板即跑成中签者常识。

不过，如今新股上市走势变化。本月19日上市的蒙娜丽莎名字不俗，主营瓷砖、陶瓷薄板。公司发行价31.29元，今年前三季度净利润同比大涨72%，每股摊薄收益1.5元。作为深市中小板第900只个股，蒙娜丽莎上市第四天就开板，昨天最低56.01元，但10点半后重新封板，换手率达到40%。龙虎榜显示，当天机构对该股有买有卖，总体呈净买入，所以蒙娜丽莎开板成“一场虚惊”，否则将与12月1日上市的奥士康一样，上市后第四天开板，随后股价一路回调。

连板少的低价股或走高

同样，作为新股申购新规实施后首只顶格申购能百分百中签的新股，华能水电上市仅仅四个交易日，21日“一”字涨停板盘中就被打开，股价出现逾5%跌幅，不过很快止跌回升，上午10时30分前重新封上涨停，并维持至终盘。以当天成交均价计算，中一签盈利仅2310元，而新规以来最不赚钱的新股是张家港行，中一签开板后抛售盈利2305元，但张家港行开板后又涨了两倍多。

“收益偏低的新股，开板后再度走高的概率较大。”分析人士说。