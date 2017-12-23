本栏目属于财经纪实小说，如有雷同，纯属巧合。



风 雨

日前，久立特材(002318.SH)发行的第二只可转债“久立转2”正式上市，小幅高开后迅速下探，盘中一度跌破发行价至99.68元，随后一直在票面价格附近波动，最终收盘价报100.04元。

“真是便宜没好货，自从可转债申购方式改为信用申购以来，投资者打新热情激增，信用申购以来最早发行的雨虹转债、林洋转债等上市价均达到了120元，转债打新似乎成了 ‘无风险’收益。可是最近随着大盘进入调整状态，转债上市价格也是一路走低，转债打新收益不断下滑。济川转 债 上 市 首 日 收 盘 价 仅 为101.75。而随着‘久立转2’盘中破发，可转债信用申购以来的‘无风险’打新也正式成为历史。”高智说。看看A股中新股上市，早已经没有十个八个涨停了，更多的是三个四个涨停就炸板了。

“随着股债市场的双重调整，市场悲观情绪蔓延。11月中旬以来，上证指数从3450.5点回落到3317.62点，已经累计下跌了132.88点；而债券市场也在11月经历了又一波调整，十年国债一度升至4%一线，在11月底，国开债利率更是一度攀升至5%之高。说到底，狂发可转债也是一种扩容，市场资金就这一点，此消彼长，市场总有承受不了的一天。”郁教授道。可转债溢价率的压缩其实是转债市场扩容带来的必然结果和必经之路，只是这样的节奏略超出市场的预期，来得有点早而已。

“而且可转债破发，还会带来一个副作用，根据有关约定，转股价可以向下修正。如雨虹转债转股价为38.48元，上周就已跌破，若到了转股期20天内正股价格低于20%，就可向下调整，再跌再调。要知道上市公司总是希望转股成功的，因为这样公司就可以不用还本付息了，因此它会一次一次地往下修正，这样势必导致转债成为拖累正股价格下调的重要推手。”高智说。很多人只看到申购可转债时既无需预缴资金，也不要市值，似乎沾了一个大便宜，其实，这本身就是一次抽血行动。本来资金就十分紧张的二级市场现在新的扩容面前更是捉襟见肘。

下周一行情预测：收阳

仓位：70%