晨报记者 韩益忠

昨日，沪市早盘低开后围绕3300点震荡整理，盘中天然气概念股持续大涨，煤炭、有色等周期股表现抢眼，市场做多氛围有所好转。午后，沪指逐渐下滑，深成指翻绿。资金量较昨日有所减少。临近尾盘沪市再次失守3300点。有318只个股资金主力净流入数额在1000万元或以上，而有679只个股资金主力则呈现净流出状态。

碳排放市场启动

全国性碳排放交易市场正式启动，发电先行:初期交易主体为发电行业重点排放单位,包括年度排放达到2.6万吨二氧化碳当量(综合能源消费量约1万吨标准煤)及以上的企业或者其他经济组织，年度排放达到2.6万吨二氧化碳当量及以上的其他行业自备电厂视同发电行业重点排放单位。条件成熟后，扩大至其他高耗能、高污染和资源性行业，包括石化、化工、建材、钢铁、有色、造纸、电力、航空等。初期交易产品为配额现货，条件成熟后增加符合交易规则的国家核证自愿减排量(CCER)及其他交易产品。建议关注装机结构良好、单位供电煤耗低的火电龙头，包括五大发电集团旗下上市公司华能国际、国电电力、华电国际、大唐发电、上海电力以及地方火电龙头浙能电力、吉电股份等。

医药生物指数看涨

昨日医药生物指数全天整理，医疗服务领涨。对于医药行业个股配置，机构建议近期重点关注以下两个方面：拥有丰富创新药研发管线或具创新药研发实力的标的，有望持续受益鼓励药械创新重磅政策落地，近期回调后有望迎来较好布局机会； 首批仿制药一致性评价品种有望近期公布，申请排队序列靠前的重磅品种获批后有望迎来进口替代放量期，对于申报品种较多的上市公司标的建议重点关注。

二级市场上，医药股是今年表现最不令人满意的板块之一，立足于明年，应该是可以寄予希望的。

机构不弃布局机会

临近年末，银行间拆借利率高企，显示流动性偏紧局面仍未缓解，昨日两市各大指数依然不能给人惊喜，市场个股跌多涨少，虽然盘中有石油、天然气等题材股走强，但是这些股票毕竟属于短期事件型推动，难有持久号召力，好在周线终于在连拉5周阴线后，出现了一根止跌性小阳。

目前大盘没有大幅杀跌的动能，十九大报告提出当前处在决胜全面建成小康社会、进而全面建设社会主义现代化强国的关键时刻，围绕这一要求，机构不会放弃布局主题投资的机会，愿意挖掘一致预期确定性较高的潜力板块。从这一角度出发，5G、半导体、国企改革、军工、土地流转、医药、大消费板块都会受资金青睐，短线大盘回落整理，正好给一些机构资金逢低建仓吸筹的契机。投资者要做好大盘构筑多重底部的准备，多做一些高抛低吸的操作。