联想控股一朝翻身 紫光是背后推手

晨报记者 林劲榆

上市后一直表现低迷的联想控股突然爆发，周累计涨幅接近50%，紫光控股举牌联想是最大的推手吗？

昨天，联想控股低开高走，开盘后直线拉升，再涨5.67%，报价31.7港元。市值747亿港元。截至发稿，五日累涨48.36%，股价创2015年8月以来新高。

联想一周上涨近50%

周一上涨10.43%，周二上涨9.44%，周三上涨7.06%，周四上涨9.89%，周五上涨5.67%，本周，在港股市场上，联想控股k线图象一道闪电。

联想控股近年来表现低迷，长期以来PB不到1倍，PE不到10倍。即使港股进入大牛行情，联想控股仍然好像被“熊”笼罩着——股价长期维持在17—21港元，对照每股净资产25.78港元，其早已跌破净资产价格了。

习惯了低迷，连日股价暴涨，倒令投资者相当莫名，联想控股是否在酝酿什么利好消息？

近期有媒体报道称港股H股全流通最快将于明年首季推出。香港证券业协会主席张为国回应表示，全流通将有助于增加相关股份的流通性和市场参与度，可提升港股市值2万至3万亿港元。

还有人猜测，联想控股大涨的另一因素可能与韩国娱乐公司Big Hit Entertainment 可能上市有关。此前有报道称，韩国娱乐公司BigHit娱乐创办人兼行政总裁方时赫表示，曾与包括联想控股的现有股东商讨上市，但目前未有具体计划，时间表及规模均未有定案。BigHit娱乐旗下拥有韩国当红男团防弹少年团。

不过，对于这种猜测联想控股予以了否认，联想控股表示韩国BigHit娱乐公司是君联资本的基金投资項目，联想控股并不知道BigHit公司上市相关信息。联想控股对股价的暴涨也是摸不着头脑。公告中表示，除了公告中提到的新闻，并不知道引起价格和成交量变动的任何原因。

联想价值或被重估

紫光的抄底、扫货或是推高联想控股最主要的原因，直到周四深夜，紫光控股才浮出水面，并推动联想继续上涨。紫光控股称，12月19、20、21日三天合计共买入联想控股股份292万股，累计增持联想控股比例超过5%。紫光控股的公告，令一些投资者恍然，紫光才是推高联想控股股价的真正原因。紫光系在资本市场动作颇多，曾买入多家上市公司，且持股比例超过5%以上。有统计显示：“紫光”的名号曾出现于多达20家A股上市公司股东榜中。

紫光入股联想控股，对于两家IT巨头来说，将有广阔的发展空间，在企业信息服务、IT制造业、移动设备等领域都有进一步合作的可能。联想控股是一家多元化的投资控股集团，旗下的业务涵盖IT信息、金融服务、创新消费与服务、农业与食品，新材料五大板块。紫光集团是中国最大的综合性集成电路企业，全球第三大手机芯片企业；在企业级IT服务细分领域排名中国第一、世界第二。这次买入联想控股股票的紫光控股，是紫光集团目前在海外的唯一一家上市公司。

业内分析人士指出，联想现在已不仅仅是一些从事IT相关业务的企业，而成为一家混合型资产公司。大量的风投已进入收获期，比如，神州租车已经上市，拉卡拉支付正处于创业板的申报阶段，再加上紫光的介入，联想或获得价值重估。