U23队员出场数不少于外援数

晨报记者 甘 慧

昨天，中国足协在武汉召开职业俱乐部会议，会议宣布了2018赛季的各项新政，最为引人关注的是U23出场数不少于外援数。

在外援的注册人数以及U23队员的使用上，足协做出了新的规定。中超球队外援全年累计报名最多6人，同时报名人数是4人。中甲外援累计报名最多4人，同时报名人数最多为3人。中超、中甲、足协杯和预备队联赛，俱乐部一队赛季报名名单首次报名，或者中期补报之后，最多报名27人。2018年赛季的比赛中，要确保一名U23首发，U23出场人次不少于出场外援人次。

中超联赛出场的外援人数最多为3人，也就是说如果俱乐部安排3名外援出场，那么必须安排3名U23球员出场，其中一名U23球员必须首发。另外两个U23球员既可以首发，也可以替补出场。需要强调的是，足协规定当中并没有要求U23球员必须打满全场，因此俱乐部也拥有换人的空间，但前提是整场比赛登场的U23球员数量要与外援数量一样。

裁判总是成为联赛中的争议话题。足协表示，首先是加大国际交流力度，实现国际裁判交流的常态化，也就是说到时会经常有高水平国际裁判到中国执法，到时也会有国内的高水平裁判到国外执法。新赛季，中国足协将大力推举职业裁判制度，建设职业裁判队伍。另外中超联赛将全面引进视频裁判，中甲联赛将全面施行底线裁判，还将成立中国足球裁判员培训学院。足协党委书记杜兆才说：“裁判自身水平有些滞后，这也是协会看到的问题。国际裁判的尺度，执法风格，一些经验，都值得我们学习借鉴，这恰恰是我们国内裁判学习交流的很好的平台和方式。我们也选派自己的优秀裁判到国外联赛去执法，锻炼提高，最终目的是提高国内裁判的水平。”

此次会议上，中国足协还提出了希望俱乐部能够往更长远去发展，争取用三年时间完成俱乐部名称的中性化，也就是说未来职业联赛俱乐部的名字都不能存在恒大、苏宁、上港这样的字眼。

杜兆才在发言时特别强调了关于外援、外教的管理问题，认为俱乐部要对他们进行严格管理。“我们的职业球员有的球技不错，但赛场上综合素质和职业素养有待提高，球场上经常出现冲动、不良言行，对中超发展不利，对社会影响不利。”杜兆才强调，新赛季职业联赛一定要狠抓赛风赛纪问题，不要让这样的问题对联赛、中国足球的发展产生不利影响。

杜兆才表示，很多俱乐部聘请了很多高水平教练员和外援，目的是促进俱乐部竞技水平的提高，“但不要忘记了你的管理必须要到位。我们请的外教有的比较随意，有的外援比较随意。有的外援，中国赛场上很任性，到英超和德甲又很乖。我们请教练员，是为了执行完成你的教练员的任务，而不是请一个摆在那里供着的角色。”

另外，根据足协的新政计划，明年的中甲将设置降级附加赛，由中甲第14名对阵中乙第3名，从而达到鼓励中乙球队的作用。而由于中乙联赛没有外援，这场附加赛中甲队也同样必须全华班，算上投入力度，客观来说中甲第14名并不一定能稳赢下这场附加赛。