大乐透开出1注千万头奖

晨报记者 孙俊毅

12月20日晚，体彩大乐透第17149期开奖，全国中出唯一1注基本头奖，奖金1000万元，落入山西幸运儿腰包。当期开奖过后，体彩大乐透奖池也再次突破44亿元线，达到了44.07亿元，并且刷新了历史最高奖池纪录。

前区号码集中中间号段

体彩大乐透17149期开奖号码前区为“10、18、19、25、26”，后区开奖号码为“04、12”，前区号码集中在中间号段，“0”字头、“3”字头号码都集体缺席，“1”字头号码开出3个，并且出现“18、19”连号组合，2个“2”字头号码则是以“25、26”的连号组合出现。前区号码当中，“10、26”都是间隔8期才开出的稍偏冷号码，“19”则是连续第二期开出的重号，“25”则是间隔1期再度开出。后区“04、12”是一大一小全偶数组合，其中“04”是间隔12期才开出的冷号，“12”则是连续第二期开出的重号。

1000万头奖落山西

当期全国开出1注一等奖，基本投注单注奖金为封顶的1000万元，稍微遗憾的是，出自山西的幸运儿没有追加投注，错失了多拿600万元追加投注奖金的机会，无缘1600万元封顶头奖。

数据显示，这注头奖出自山西运城市，中奖者于12月20日19:45购买了一张“6+3”的复式票，总投注额36元，这位幸运中奖者除了中得1注一等奖之外，还中得2注二等奖、5注三等奖和10注四等奖，单票总奖金高达1024万多元。

二等奖井喷过百注

同期二等奖则是开出多达102注，基本投注单注奖金10.28万元，其中36注是追加投注命中，每注多得奖金6.16万元，追加投注二等奖单注总奖金16.44万元。三等奖中出582注，基本投注单注奖金7174元，其中178注是追加投注命中，每注多得奖金4304元，追加投注三等奖单注总奖金11478元。

当期开奖过后，体彩大乐透奖池金额攀升到44.07亿元，这也是历史第二次突破44亿元线，同时超越第17135期开奖后44.03亿元的奖池记录，再次创下了历史新高。