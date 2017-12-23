“这里有最现代的科技，也有最浪漫的自然”

晨报记者 殷茵

从世界十大交响乐团之一的费城交响乐团连续两年献演，到谭盾多媒体交响乐《武侠三部曲》时隔多年再度国内演出，上海国际旅游度假区正逐渐成为上海市民艺术休闲的又一选择，而集声学、舞美设计之大成的露天文化演出场所——Maxus大通音乐谷，也吸引着越来越多的世界顶级艺术大师前来。

近日，“申迪艺术委员会”在上海国际旅游度假区成立，著名音乐家谭盾担任艺委会主席，影视导演滕俊杰公益参与，艺术策展人葛千涛、舞蹈家黄豆豆、歌唱家黄英、歌唱家廖昌永、京剧表演艺术家尚长荣、舞台灯光多媒体艺术家沙晓岚、芭蕾舞蹈家谭元元、音乐理论家王勇、昆曲表演艺术家张军等应邀成为艺委会首批委员。未来，他们不仅将在这里带来自己的最新创作，更将“呼朋唤友”，为上海的观众带来更多国内外顶尖演出。

艺术与演出

面向大众 融合科技

“人不能总是天天吃喝玩乐，还要一些精神的养料。现在，我们有了那么好的舞台硬件，软件当然也不能落下，现在我们有这样一个舞台，可以鼓励原创、鼓励普及、鼓励教育、鼓励探索，作为一个艺术家，为什么不做呢？”作为艺委会的主席，谭盾的一番话，也许代表了每一个积极响应此次号召的艺术家们的心声。明年，这里将轮番上演“纪念德彪西逝世100周年—蒙特卡洛爱乐乐团与马克西姆文格洛夫交响音乐会”、“谭盾与杭盖乐队交响摇滚音乐会”、尚长荣领衔的3D全景京剧《霸王别姬》等演出。此外，一年一度的生态社区双年展也将于明年正式落户度假区，展现生态建筑、生态旅行等全新理念。

“在这个舞台上，我最想做的演出有两种。一是普及大众型的；二是融汇音乐与科技创意的”，尽管艺委会刚刚成立，但谭盾已经对于这块舞台有了无限遐想，“科技跟文化可能是我们对未来最大的期盼。我对科技一直很感兴趣，特别希望可把科技和民族文化相结合。”

教育与普及

走近青年 弘扬传统

除了为观众带来一流的演出，艺委会还将成为市民精神文化大餐的“掌勺人”。“作为一个艺术家，首先一定要把民族的文化创作和普及作为终身的己任；第二，要把民族下一代的教育永远作为终身的己任；第三，一定要把传递民族的声音作为终身的己任传遍全世界”，谭盾将以艺术的普及和教育，放在了和创作同样重要的席位上。因此，在这里，不但能看到大师们的最新艺术创作、表演，上海的年轻人也将有机会参与到由中外大师联合策划、指导的“国际艺术夏令营”中，包括舞蹈、音乐、文学写作、戏剧、视觉艺术等多种门类的教育活动，“每年的夏天，我希望把这里打造成一个艺术夏令营，不只是把西方最好的教育方式、教育途径引进来，同时把我们的国粹，比如国剧、民族舞、书法带出去。同时，也吸引更多的年轻人走进传统艺术和传统文化。”

采访结束时，夜幕已深，走出大通音乐谷，皓朗的星空中，迪士尼乐园的烟火灯光秀恰好划破天际，正如谭盾所言，上海是座神奇的城市，这里能看到极致的现代化，也能亲近极致的浪漫自然，“对于艺术家而言，这里就是最好的筑梦舞台。”