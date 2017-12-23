“新青藤”寒假童书榜发布

晨报记者 徐颖

由上海少儿读物促进会、上海少儿图书馆、上海中小学生读书活动促进会、少年儿童出版社、中国少年儿童新闻出版总社等十余家专业机构共同发起的第三期“新青藤”阅读榜单日前在沪发布。

为孩子提供良心书单

近年来，随着少儿出版的蓬勃发展，种类繁多的少儿图书让人眼花缭乱。各类童书推荐榜单应运而生，层出不穷。

但这些榜单既缺少严格的选入标准，很多引进的外来童书榜单推荐也存在水土不服的情况，中国一直缺少自己的原创童书榜单。“新青藤”寒假童书榜的出现，弥补了中国原创童书推荐榜单的空白。

主办方表示，“新青藤”寒假童书榜的推荐都以当年的新书为主，经过十大少儿出版机构选拔，评委和多方考量，优中选优，打造本土的、有质量的、符合当下少年儿童审美品位的童书榜单。“新青藤”寒假童书榜发布三年来，广受社会各界的好评，被视为国内儿童文学出版物的风向标，值得父母信赖的良心书单。

绘本类作品比重上升

与往年相比，今年绘本类作品比重明显上升，反映出当下少儿出版市场，低幼类儿童文学作品蓬勃发展的趋势。入选此次“新青藤”寒假童书榜的原创绘本作品都融入了中国元素。《我是花木兰》以一个小女孩的视角切入，让古老的中国故事焕发出新的光彩，画家郁蓉用中国传统的剪纸艺术手法呈现出画面的细节之美。《萤火虫女孩》借鉴国画的技巧与意境，创造出细腻、灵动、充满东方艺术特色的意境。这些优秀绘本作品不仅丰富了儿童文学的创作园地，也向世界积极传递出东方大国的文化自信。

文学类入选图书中，现实题材占据绝大比重。郭姜燕的《布罗镇的邮递员》和汤汤的《雪精来过》 从丰富的现实生活中汲取幻想的力量；秦文君新作《宝塔》以从容而极富韵致的叙述，向少年读者展现了人生的丰盛与起伏，通过细致的小说纹理凸显生活的况味和宽厚坚韧的人性基质，有力拓展了当代儿童小说的叙述视角与艺术空间；阮梅新作《亲爱的女儿》，以人生画卷剪辑的方式给女儿、也给所有青少年点亮了一盏生命之灯，展现出非虚构文学的独特魅力。

第三期“新青藤”寒假童书榜书目

文学类

《宝塔》

秦文君 著 明天出版社推荐

《雪精来过》

汤汤 著 浙江少年儿童出版社推荐

《亲爱的女儿》

阮梅 著 湖南少年儿童出版社推荐

《布罗镇的邮递员》

郭姜燕 著 上海少儿读物促进会推荐

绘本类

《我是花木兰》

秦文君 著 郁蓉 绘 中国少年儿童新闻出版总社推荐

《萤火虫女孩》

彭懿 著 李海燕 绘 接力出版社推荐