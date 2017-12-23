亮眼！习近平新时代中国特色社会主义经济思想

新华网记者 王子晖

【学习进行时】中央经济工作会议12月18日至20日在北京举行。会议首次提出习近平新时代中国特色社会主义经济思想，成为各界关注的焦点。这一思想有何特点？内涵是什么？对我国经济发展有何重要意义？新华社《学习进行时》原创品牌栏目“讲习所”今天推出文章，为您解读。

12月18日至20日，中央经济工作会议在北京举行。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平发表重要讲话。新华社记者 谢环驰 摄

12月18日至20日举行的中央经济工作会议，最大亮点就是提出了习近平新时代中国特色社会主义经济思想。

这个经济思想是习近平新时代中国特色社会主义思想的重要组成部分。

三大特点：观大势、谋全局、干实事

中央经济工作会议指出，五年来，我们坚持观大势、谋全局、干实事，成功驾驭了我国经济发展大局，在实践中形成了以新发展理念为主要内容的习近平新时代中国特色社会主义经济思想。

“观大势、谋全局、干实事”，这三个关键词不但高度概括了习近平新时代中国特色社会主义经济思想的形成过程，同时也体现了它的三个突出特点。

·观大势

中国经济正在经历一个优化升级的节点。十八大以来，习近平从时间和空间大角度审视我国发展，2014年5月在河南考察时，首次提出“新常态”这一概念。同年12月，习近平主持中央政治局会议，作出“我国进入经济发展新常态”这一重要论断。

“新常态”，就是“大势”。新常态下，我国经济发展表现出速度变化、结构优化、动力转换这三个特点。这些变化是经济发展阶段性特征的必然要求，是我国经济由高速增长阶段转向高质量发展阶段的必经过程。

“明者因时而变，知者随世而制”。身处这样的大势，就要因势而谋、因势而动、因势而进。深入理解习近平对经济工作的一系列重要阐述和战略谋划，适应新常态、把握新常态、引领新常态，实现高质量发展，始终是内在的总要求和大逻辑。

·谋全局

发展理念是管全局、管根本、管方向、管长远的行动指引。十八大以来，习近平提出创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念。这五大理念相互贯通、相互促进，不是解决一个两个具体的发展问题，而是从全局整体上破解发展难题、增强发展动力、厚植发展优势。

十八届五中全会，新发展理念作为“十三五”规划的灵魂，贯穿和统领着整份文件，这就是要以明确的发展思路、发展方向、发展着力点统筹起方方面面的工作，谋划“十三五”乃至更长时期我国发展的全局。

·干实事

“实干兴邦”是习近平治国理政的内在要求。习近平常说，“一分部署，九分落实”。五年来，抓发展，他强调不简单以GDP增长率论英雄；抓产业，他强调要防止脱实向虚；抓环保，他强调要专项督察、推动落实……求真务实的精神，始终是习近平抓各项工作的一条红线。

这五年，我国经济年均增长7.1%，国内生产总值从54万亿元增长到80万亿元，稳居世界第二，对世界经济增长贡献率超过30%。这五年，经济结构出现重大变革，经济体制改革持续推进，对外开放深入发展，人民获得感、幸福感明显增强，生态环境状况明显好转，我国经济发展取得历史性成就、发生历史性变革，迈进了新时代。

这是“干实事”所取得的丰硕成果。

面对我国发展要跨越的一大重要关口，中央经济工作会议对打好三大攻坚战作出强力部署，围绕推动高质量发展，安排了八项重点工作。“干实事”就要锲而不舍，“一张蓝图绘到底”。

“七个坚持”：紧密联系、自成体系

中央经济工作会议提出“七个坚持”，构成习近平新时代中国特色社会主义经济思想的七方面内涵。

“七个坚持”紧密联系，既有认识论，又有方法论，组成一个完整体系。

·“坚持加强党对经济工作的集中统一领导”居于首位，是总领性、根本性的。

在习近平新时代中国特色社会主义思想的十四条基本方略中，首先就强调坚持党对一切工作的领导。

五年来，以习近平同志为核心的党中央把方向、谋大局、定政策、促改革，始终总揽全局、协调各方，推动我国经济发展取得历史性成就、发生历史性变革，为其他领域改革发展提供了重要物质条件。

面对愈益复杂的国际国内经济环境，坚持加强党对经济工作的集中统一领导，显得愈加重要。

·“坚持以人民为中心的发展思想”是经济发展的根本目的。

明确为什么人、靠什么人，是一切发展的前提。坚持以人民为中心的发展思想，就是明确发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享。

5年来，以习近平同志为核心的党中央把人民放在最高位置，将以人民为中心的发展思想贯穿到统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局之中。

人民拥护不拥护、赞成不赞成、高兴不高兴、答应不答应，过去、现在、将来都是衡量一切工作得失的根本标准。纵观习近平提出的一系列新的重要思想、重要观点、重大判断、重大举措，本质上都是为了实现人民对美好生活的向往。

·后五个“坚持”是实现高质量发展的重要途径。

党的十九大指出，进入新时代，我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。在新时代，我国经济的基本特征就是已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。

坚持适应把握引领经济发展新常态，立足大局，把握规律；

坚持使市场在资源配置中起决定性作用，更好发挥政府作用，坚决扫除经济发展的体制机制障碍；

坚持适应我国经济发展主要矛盾变化完善宏观调控，相机抉择，开准药方，把推进供给侧结构性改革作为经济工作的主线；

坚持问题导向部署经济发展新战略，对我国经济社会发展变革产生了深远影响；

坚持正确工作策略和方法，主要是稳中求进，保持战略定力、坚持底线思维，一步一个脚印向前迈进。

这五个“坚持”紧紧围绕推动高质量发展进行战略谋划，从发展思路、体制机制、宏观调控、战略部署、策略方法等重要方面提出了全方位要求，是实现经济高质量发展的重要途径。

八项任务：推动经济高质量发展

中央经济工作会议指出，习近平新时代中国特色社会主义经济思想，是5年来推动我国经济发展实践的理论结晶，是中国特色社会主义政治经济学的最新成果，是党和国家十分宝贵的精神财富，必须长期坚持、不断丰富发展。

2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。做好2018年经济工作，会议作出一系列部署。

会议强调，推动高质量发展是当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求。会议作出了推动高质量发展的具体部署，提出八项重点任务：深化供给侧结构性改革，激发各类市场主体活力，实施乡村振兴战略，实施区域协调发展战略，推动形成全面开放新格局，提高保障和改善民生水平，加快建立多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度，加快推进生态文明建设。

八项任务的每一项都与人民生活息息相关。实质就是要追求满足人民日益增长的美好生活需要的发展，体现创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念的发展。这八项重点任务的部署，遵循的就是习近平新时代中国特色社会主义经济思想。



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