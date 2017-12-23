“蓝天下的至爱”慈善活动将启动，预计35万困难对象受益

作者： 澎湃新闻

​​第二十四届“蓝天下的至爱”慈善活动将于下周六拉开帷幕，并持续至明年。

澎湃新闻（www.thepaper.cn）记者从12月15日举行的 “蓝天下的至爱”慈善活动新闻发布会上获悉，活动12月23日拉开帷幕，持续至2018年1月28日，为期37天。

发布会透露，活动期间开展的慈善公益活动总计341项，预计有1281家社会组织参加。预计将投入资助善款达1.1亿元，受益的困难对象将达35万人次。

图为2008年“蓝天下的至爱”慈善活动现场。澎湃新闻记者 赵昀 资料图

受益困难对象将达35万人次

据上海市慈善基金会副理事长、新闻发言人方国平介绍，每到岁末年初，举办一届全市性的“蓝天下的至爱”大型慈善活动，已经成为上海慈善文化的重要传统和全市爱心人士的慈善盛会。

据不完全统计，此次八家主办单位及各区代表机构，整个活动期间开展的各类慈善公益活动总计有341项，其中市级各单位开展的活动有64项，16个区开展的活动有277项。活动期间预计有1281家社会组织、78882名志愿者参与到各项活动中来。

方国平透露，此次八家主办单位及各区代表机构，整个活动期间预计将投入资助善款达1.1亿元，受益的困难对象将达35万人次。

其中，上海市慈善基金会预计投入资助善款8295万元（助医项目1450万元、助学项目800万元、助老项目1128万元、助困项目4841万元、助幼项目45万元、助残项目31万元）、物资价值280万元，受益者将达18.38万人次。

将深入做好精准扶贫工作

根据党中央、国务院和市委、市政府的相关要求，结合今年慈善活动发展的要点、特点与热点，本届“蓝天下的至爱”将重点开展以下工作：

第一，深入做好精准扶贫工作。根据“六个精准”、“五个一批”、“五个坚持”的要求,要不断深化现有“温暖送三岛”等扶贫项目，要通过完善前期调查，形成扶贫大数据，要分析、了解当地的实际需求，精准结合各类具体政策，使扶贫工作能有的放矢，形成实效。

第二，充分运用互联网平台，加大社会参与度。在本届“蓝天下的至爱”慈善活动期间的各项活动，要主动搭载互联网，尤其是移动互联网，加强活动的社交属性。以“指尖慈善”的形式，使人们更为便捷地参与到活动之中，整体提升社会公众对慈善活动的参与度和关注度。

第三，深化跨界慈善活动，加强联合联动。本届“蓝天下的至爱”慈善活动应进一步注重体现跨界慈善的元素，不断整合各类社会组织和各界人士的慈善资源，通过跨界交互的方式，形成互助共赢的合作机制，更好地发挥现代慈善的力量。

共分为四个工作阶段

在工作安排上，本届“蓝天下的至爱”慈善活动共分为四个阶段。

第一阶段为2017年12月23日至2018年1月3日。这一阶段，将以第二十四届“蓝天下的至爱”启动仪式为重点，开启全城慈善季，引发公众热点。同时，开展包括第二届志愿网络文化节、“寒冬送关怀，温暖在人心”慰问困难残疾人家庭活动、遵义困境儿童关爱行动、玉佛寺祝福上海迎新慈善晚会等在内的各项活动。

第二阶段为2018年1月4日至14日。这一阶段，将以与各主办单位联合开展的“温暖送三岛”作为对党中央、国务院、市委、市政府提出的精准扶贫工作的积极响应与落实，同时，开展包括召开以互联网+“四进”为主题的经验交流会等一批活动。

第三阶段为2018年1月15日至27日。进入第三阶段， 将以“蓝天至爱计划·CSR在行动”盛典作为阶段性高潮，重点体现企业发挥社会责任。同时，举办“点亮心愿”慈善义拍、“千万人帮万家”帮困活动、“爱心上海”公益盛典、“放送新年的爱”等各类活动，体现慈善运用跨界、交互、互助共赢的方式和机制参与社区建设。

第四阶段为2018年1月28日。在这一阶段，将以“蓝天下的至爱—电视慈善晚会”为本届慈善活动的高潮，开展包括“两新组织公益同行”、“爱心全天大放送”、 万人上街募捐、慰问农行志愿者等各项慈善活动，从而更好地开启2018年全年的各项慈善工作。​​​​