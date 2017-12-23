“蓝天下的至爱”慈善活动下周六拉开帷幕 申城将进入全城慈善季

记者 陈里予

晨报讯 上海将进入全城慈善季。第二十四届“蓝天下的至爱”慈善活动将于下周六拉开帷幕，记者从昨天举行的 “蓝天下的至爱”慈善活动新闻发布会上获悉，活动12月23日拉开帷幕，持续至2018年1月28日，为期37天。活动期间开展的慈善公益活动总计341项，预计有1281家社会组织参加。预计将投入资助善款达1.1亿元，受益的困难对象将达35万人次。

每到岁末年初，全市性的“蓝天下的至爱”大型慈善活动已经成为上海慈善文化的重要传统和全市爱心人士的慈善盛会。据上海市慈善基金会副理事长、新闻发言人方国平介绍，据不完全统计，此次八家主办单位及各区代表机构，整个活动期间开展的各类慈善公益活动总计有341项，其中市级各单位开展的活动有64项，16个区开展的活动有277项。活动期间预计有1281家社会组织、78882名志愿者参与到各项活动中来。

此次八家主办单位及各区代表机构，整个活动期间预计将投入资助善款达1.1亿元，受益的困难对象将达35万人次。

其中，上海市慈善基金会预计投入资助善款8295万元（助医项目1450万元、助学项目800万元、助老项目1128万元、助困项目4841万元、助幼项目45万元、助残项目31万元）、物资价值280万元，受益者将达18.38万人次。

本届“蓝天下的至爱”将重点深入做好精准扶贫工作。根据“六个精准”、“五个一批”、“五个坚持”的要求,要不断深化现有“温暖送三岛”等扶贫项目，要通过完善前期调查，形成扶贫大数据，要分析、了解当地的实际需求，精准结合各类具体政策，使扶贫工作能有的放矢，形成实效。同时充分运用互联网平台，加大社会参与度。在本届“蓝天下的至爱”慈善活动期间的各项活动，要主动搭载互联网，尤其是移动互联网，加强活动的社交属性。以“指尖慈善”的形式，使人们更为便捷地参与到活动之中，整体提升社会公众对慈善活动的参与度和关注度。

本届“蓝天下的至爱”慈善活动共分为四个阶段。第一阶段为2017年12月23日至2018年1月3日，将以第二十四届“蓝天下的至爱”启动仪式为重点，开启全城慈善季，引发公众热点。同时，开展包括第二届志愿网络文化节、“寒冬送关怀，温暖在人心”慰问困难残疾人家庭活动、遵义困境儿童关爱行动、玉佛寺祝福上海迎新慈善晚会等在内的各项活动。

2018年1月4日至14日，第二阶段将以与各主办单位联合开展的“温暖送三岛”作为对党中央、国务院、市委、市政府提出的精准扶贫工作的积极响应与落实，同时，开展包括召开以互联网+“四进”为主题的经验交流会等一批活动。

第三阶段为2018年1月15日至27日， 将以“蓝天至爱计划·CSR在行动”盛典作为阶段性高潮，重点体现企业发挥社会责任。同时，举办“点亮心愿”慈善义拍、“千万人帮万家”帮困活动、“爱心上海”公益盛典、“放送新年的爱”等各类活动，体现慈善运用跨界、交互、互助共赢的方式和机制参与社区建设。第四阶段为2018年1月28日。在这一阶段，将以“蓝天下的至爱—电视慈善晚会”为本届慈善活动的高潮，开展包括“两新组织公益同行”、“爱心全天大放送”、 万人上街募捐、慰问农行志愿者等各项慈善活动，从而更好地开启2018年全年的各项慈善工作。