李强主持召开党外人士座谈会：着眼构筑上海发展战略优势提出真知灼见

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中共上海市委今天上午（12月23日）举行党外人士座谈会，就全市今年经济社会发展和明年重点工作安排听取各民主党派、市工商联和无党派人士的意见和建议。市委书记李强主持会议并强调，要全面贯彻中共十九大精神，按照以习近平同志为核心的党中央对上海工作的指示要求，着眼构筑上海发展的战略优势，提出真知灼见，凝聚智慧力量，为上海当好新时代全国改革开放排头兵、创新发展先行者作出更大贡献。

座谈会上，民盟市委主委陈群、民建市委主委周汉民、民进市委主委黄震、农工党市委主委蔡威、致公党市委主委张恩迪、九三学社市委主委赵雯、台盟市委主委李碧影、市工商联主席王志雄、民革市委专职副主委董波、无党派人士代表李林先后发言，围绕主题提出建设性的意见和建议。李强一边记录一边同大家讨论交流，代表市委感谢各民主党派、市工商联和无党派人士长期以来为上海经济社会发展作出的积极贡献。

李强指出，上海有今天的发展，靠的是党中央的坚强领导，靠的是历届市委带领全市人民的长期奋斗，其中也凝聚着各民主党派、市工商联和无党派人士的智慧和力量。进入新时代，上海要担起新使命、实现新作为，必须对标国际最高标准、最好水平，坚定追求卓越的发展取向，着力构筑上海发展的战略优势，深入谋划好聚焦发力的重点。

李强表示，各民主党派、市工商联和无党派人士中人才荟萃、智力密集，希望大家围绕自贸试验区和科创中心建设两项国家战略，围绕“四个中心”和社会主义现代化国际大都市建设的目标任务，聚焦改革突破的抓手和工作切入点，积极建言献策，为市委科学民主决策提供智力支撑。要发挥联系广泛的特点，深入基层一线调查研究，及时反映真实情况，帮助查找问题、分析问题、解决问题，团结凝聚全市各方力量，共同开创上海各项工作新局面。

市委常委、统战部部长施小琳参加座谈。​​​​