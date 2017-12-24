晨报记者 王 崇

2018年1月13日-14日，上海威海路755号上海报业集团二楼。新闻晨报沪喆学堂以“新家庭”系列公益讲座，拉开新一年学堂工作大幕。

讲座邀请导师：中医李辛，能量信息排列师林芳竹，武者/中医钟鹰扬、中医王自成、儿童教育专栏记者/沪喆学堂执行校长王崇。

公益讲座主题定位“新家庭”，希望重新回归生活，在日常生活中实现对孩子的教育、成人情感与意识觉知与成长，建立中国式新家庭。讲座包含现场传统武术体验（身体）、即兴音乐表演（情感）、五大主题讲座（意识），以期获得全方位、整体性的学习体验。讲座希望帮助大家将意识上的认知落实到日常的生活之中，将教育融入生活细节。讲座同时希望创造平等的对话空间，通过现场问答、听众回顾及五位导师返场交流，让意识、疑惑及收获回归理性思考与整理。

中医李辛：

讲座主题：一个中医眼中的儿童健康

在我还接诊的时候，很多家长带小孩子来看病，有的是身体上的病，比如说反复感冒、反复发烧、消化不良、鼻炎、皮肤病。有的是学习困难、情绪不稳定和神气有关的问题。我告诉他们三岁以内的孩子，自我还没有显现，是一个相对无我的状态，孩子的精神状态和节律，跟爸爸妈妈的精神状态和节律，跟整个生活环境的状态和节律是同步的。作为爸爸妈妈，如果能有意识地让自己的震荡减少，让自己的意识、精神、内心清晰稳定，不乱不暴躁，这对孩子来说是非常重要的滋养。

能量信息排列师林芳竹：

讲座主题：解开关系障碍的钥匙——《透明沟通》

王崇：你所指的“透明沟通”是什么意思？

芳竹：沟通是一个过程，在过程中双方要做有意义的交流。透明的定义是除去隐藏真我的面具，表现真实的自己，包括将感觉和情绪向一个亲密和信任的朋友分享。也意味愿意冒受伤害的危险。

王崇：不透明沟通会有什么倒霉事发生？

芳竹：专家发现婚姻第一号杀手是沟通。不透明沟通的亲密关系就是一个屋檐下的两堵心墙，是随时引爆的火活山。

武者/中医：钟鹰扬

讲座主题：武术哲学与教育

我从小学武术，后来跟随老师学习太极拳。真正的太极不是表现在姿势有多漂亮或者有多标准，重要的是在动态中有没有对全身心内外的觉知，这个是太极拳的关键。打拳的时候，要去掉你的思想，一旦用思想去打拳，整个身体都是僵硬的。生活也是一样，一旦落在思维和想法里，就会产生对立，就会用蛮力抵抗而不是顺应。我现在除了教武术，还是执业中医师，但看到很多人不相信中医。很多人说中医是伪科学，是没有疗效的，甚至有人说它只是一个安慰剂。我自己通过学习当了医生，也看到众多老师的临床，切实地帮助患者，怎么可能说中医没有疗效呢？

中医王自成：

讲座主题：中医实践与儿童健康

王崇：中医思维的本质是什么？

王自成：中医思维的本质是整体观念和取类比象。

王崇：中医思维对普通人的挑战是什么？

王自成：对普通人的挑战是要不断的打破身心的自我限制

记者/沪喆学堂执行校长王崇：

讲座主题：一个记者眼中的儿童教育与生活实践

这两年我有机缘到国外学习和生活。出去的想法很简单：之前的十年，我只专职从事教育专栏记者的采访与写作。这件事，做了十年，我就有一个想法，想出去看看国外的教育如何。出去之后，我感到非常震惊，外国人不仅已经发现了我们中国人的秘密，并且一直在实践这些秘密，而我们自己却将这些丢失了。比如，小学的孩子大部分时间都在做手工，都在运动。我问他们的老师，他们的教学目标的什么？他们告诉我，在儿童教育的早期，要帮助孩子少用脑，多用手，多体验，多运动。我们中国人讲究“手巧心灵”，没想到外国的教育者早已实践这些理念了。在那里，我看到真正的男孩子、女孩长什么样，我也体验到“少年是最美的”。回到上海，我发现我们的孩子一年级就在忙着培训、学习，他们要去考大学。他们很忙，但很不高兴。有些孩子，即使我人在国外，仍然写信给我。什么年龄的都有，但都不高兴。我觉得这不是一件对的事情。

讲座信息

讲座时间：2018年1月13日、14日（周六、周日）

讲座地点：上海市威海路755号上海报业集团二楼多功能厅

讲座费用：五场主题讲座及全体导师返场交流，活动原价2800元。为创造机会，让更多有缘人了解新教育，本次活动特设公益参与价：700元（限200席）。现场席位有限，有意者请及早报名。

讲座适合人群

关注内心成长与个人意识提升

思想开明，愿意探寻生命真义

希望为自己、为家人、为孩子寻找能够真正让身心安乐的“新家庭”生活方式

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