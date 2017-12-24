工作生涯中每个医生都会经常性地面对终极命题——生与死。

中山医院心内科主治医师陈学颖看到过很多病人的死亡，也亲历了家属的死亡。当家属和医生两种身份在身上交织后，陈学颖很能体会病人家属的心情，在沟通的时候会更多站在家属的角度去表达。

星期日周刊记者 顾筝讲述人：陈学颖 职业：中山医院心内科主治医师

平静接受和难以接受

做医生，就意味着经常性地面对终极命题——生与死。

我还记得自己送走的第一个病人。

那时我在消化科病房轮转，那奶奶七八十岁了，长了恶性肿瘤。家人决定做手术，医生开腹后，发现什么都不能做，只能缝合。我们说这种是“开关手术”。

“开关手术”之后，伤口一直长不好，所以住在病房内接受治疗。她住了很久，等到我接手做她的床位医生时，她的伤口已慢慢长好了，整个人也很有精神，胃口很好。

家属挺高兴，以为人年纪大了，癌细胞生长慢，总能撑过一段时间。

天不遂人愿。

那天冬至，从早上开始，那奶奶就吃不下东西，叫她，反应也很迟钝，当天下午就进入了弥留状态。

家属并不想进行各种有创抢救，所以她走得很安详。我和她接触了挺长时间，看到她走，总是有点难过的，但觉得对她是个解脱，和家属一样，我也平静地接受了现实。

也有，难以接受的时候。

那个病人才40多岁，肝硬化。病很重，吐过几次血，但他心里存着希望，因为他等到了匹配的肝源，就等着后天去做肝移植手术。

谁知那天晚上，他突然呕血。非常严重，一脸盆一脸盆地吐。我没有任何办法，只能安慰他：你要挺过去啊。

他神志清楚，一把抓住我的手，哀求：医生，你一定要救救我。

我都不敢看他的眼睛，那是绝望而惨烈的眼神。有希望就在不远的前方，但他知道，自己走不过去了。

他说完这句话，人就开始不太清醒了。好不容易挨到儿子赶来，好像是完成了最后的愿望一样，他就走了。

医生和病人家属的身份在身上交织

也有在医生和病人家属两种身份中切换的时候。

那天我在上班，接到家人电话，说爷爷头晕无力，送到家附近的医院看病去了。

我请假赶到医院的时候，爷爷已经陷入昏迷。从临床表现来看是右侧急性脑梗，脑干梗死可能大。虽然我不是神经内科专科医生，但看到这些我知道病情很危重。

当时爷爷看起来就像是在熟睡，呼噜声很响。没有医学背景的家人心里暗自庆幸：老爷子这是睡着了呀。

可是作为家属，也作为医生，我的内心是非常无助的，我很清楚地知道，他的结局是什么。

我反复向家人解释，这并不是睡着了打呼，而是说明病情加重。呼噜声越响，愈后越不好。我甚至告诉至亲：爷爷的衣服和身后事都可以准备起来了，因为他不一定挨得过这几天。

当时医生为了让爷爷呼吸顺畅，建议尽早气管插管，但我知道这个有创操作并不能解决根本问题，只是增加痛苦而已。我向家人解释了插管的风险和获益，那一刻，我有点恍惚，身份不断地在医生和病人家属上轮换。

最终我们签字放弃了气管插管。至此，家人都有了心理准备。

只是最后的结果还是来得太快了些。

第二天我担心爷爷病情，中午提早下班赶到医院，情况果然更差了，右侧瞳孔明显放大，球结膜水肿，原本刺激会动的右手也没反应了，打鼾更响了，而且舌根后坠。

不到半小时，爷爷忽然呼吸不好，似是痰窒息，马上抢救，吸痰、拍背，但仍没有自主呼吸，接着心率也开始下降。

医院的医生和我马上进行心肺复苏，他捏皮球我做胸外按压。由于一切来得突然，家里人都没到齐。几分钟过去了，我明白已经救不过来，就对那医生说抢救到家里人全部到来为止。

一开始抢救的时候我还顾不上悲伤，后来我一边按压着一边泪流满面，

医生和病人家属的身份同时在我身上交织，我清楚地知道从小疼爱我的爷爷即将离我而去。

抢救了半个小时，家人们都赶来了。我和医生停止了无谓的胸外按压，我和家人一起向爷爷告别。之后的擦身、换衣服、三联单、死亡手圈，一切是那么熟悉又那么陌生。它们都是我工作中的一部分，但这次却是面对至亲的死亡。

沟通得好，治得好，他们会成为你的粉丝

由于亲历了家人生病、死亡，我很能体会病人家属的心情，在沟通的时候会更多站在家属的角度去表达。

有的时候来心脏科的病人和家属，会有很多疑问：是不是需要装支架？是该选积极的治疗呢，还是接受保守治疗？这些药物会不会有副作用？

一般我们会从专业的角度进行解释，但有时病人和家属会抱有一些不信任的心态。为了更好地让他们理解，我会说：如果这是我的家里人，我肯定会冒一下风险进行积极治疗，因为在我的从医生涯中，看到了太多的病人，在这些病例中，采取积极治疗后获得的好处要远远高于所冒的风险。否则万一有什么情况，会来不及做后续处理。当然，并不是百分之百的成功，也有控制不住的时候，但做了起码不会后悔。

一般病人听我这么说，就会知道做什么样的决定了。但有的还会有一些纠结，担心装支架后长期服药，会有副作用。我也会明确地告诉他们：它的治疗作用比副作用大得多。作为专业医生，就是以自己的专业给予患者建议，而不是不置可否地给出几个方案，任由患者去纠结。

从患者和家属的角度出发去考虑问题，和他们沟通通畅，不仅有利于治疗工作的展开，也会让我们在工作中体会到一些成就感。

那时我在急诊值班，晚上来了一个20岁出头的女孩子，高烧一周不退。之前已经在别的医院看过并吊了两天水，但热度依然没退，她妈妈很焦急地把她转来我们医院，还说那医院开的药不对路，一定要我开好的药给她。

我看了化验指标，感觉是感染没有控制好，我寻思着之前医院用的也已经是不错的药了，不知道为什么没有控制住。我决定换青霉素试试，在用药之前，我让那焦急的妈妈平静下来，耐心地和她沟通，告诉她：不一定一吊下去就会好，3天才是一个疗程，不能用了一两天不好就急着换药，那样细菌就抗药了。

到了第四天，那妈妈又出现了。我问她：你女儿好些了吗？她很高兴，说：她好多了，热度最多38度多一点。当天吊下去第二天就只有38度2，我就知道这药对路的。她已经发了很多天高烧，我都急死了，退到38度多，我很开心。

之后，她还是来找我看病，并表示她女儿只相信我开的药。虽然她所说的让我有点啼笑皆非，但这种被信任的感觉还是很棒的。

对于没有医学背景的病人来说，医生如何沟通，非常重要。一定要用他们能听得懂的话来解释，沟通得好，他们就很信任你，治得好，他们成为你的粉丝，治得不好，他们也会和你反馈，这才是医生和患者应有的关系。

[人物介绍]

陈学颖，复旦大学附属中山医院心内科主治医师、心血管内科博士。曾赴美国纽约州立大学下州医学中心进修学习。主要从事心血管疾病的临床与研究工作，擅长心脏起搏器的植入和随访。

门诊时间：周二上午起搏器测试专科门诊