一个月封门六十余扇 石岚三村拆违赢民心

社区晨报记者 陆骏健

“这扇门明天封掉，那扇门后天封，这个违建下周拆除……”在普陀区石泉街道石岚三村居委书记顾筛成的心里有一本账，账本上详细记录着小区内违法搭建、违法开门整治的进度。自11月17日整治启动，截至12月20日，小区104处违法开门已经有63扇门被封闭，几乎每天都能封两三扇门。能有这样的成果，离不开街道、各部门的齐心协力，也离不开居委干部们深入居民，以情动人、工作人性化。

今年7月，街道开始了文明小区违法搭建的整治行动，顾筛成召集党员、楼组长、社区骨干开会，让他们带头并告知其他居民：违建和违规开门必定整治。随后的几个月，每逢开会，居委会必会宣传整治的事，确保宣传到位，让居民们都知道。

整治工作怎么开展，如何打响第一枪是十分重要的，为此，居委干部开会商讨，最终决定将居民眼中的“风向标”优先拆除。小区内83号车棚旁边的杂货店是违法建筑，许多居民觉得这里拆不掉。居委干部与杂货店老板进行了多次沟通，经过几周的努力，终于将这处违建拆除。居民们都看在眼里，知道这次是“动真格”的。

每户涉及违建、违法开门的居民，居委干部都会上门了解情况，同时告诉他们：“有问题可以提出来，合理的要求解决，不能解决的另想办法，但该整治的一定整治。”在整治过程中遇到一些居民确有难处，居委会也会提供相应的帮助。有一户家庭夫妻两人均是聋哑人，居委干部上门时只能写字沟通，虽然速度很慢，居委干部仍耐心地与其沟通。经过一个月的沟通，得知他们家水电煤的管道与违建连在一起，担心拆违后会影响生活。居委会立马联系相关单位，重新排设管道，违建顺利拆除，夫妻两人十分感动。

另一户居民老两口都90多岁了，阿婆瘫痪在床，女儿照顾父母。前期沟通时，对方情绪十分激动，居委干部先安抚对方情绪，同时深入沟通了解对方诉求。了解到天井还是女儿的住房开门不仅是为了出行方便，也有通风采光的功用。最终，居委会想了一个较好的解决方案，调整封门后窗户的位置，保证天井采光和通风。看了方案后他们一家都十分满意，封门当天，老人的儿子还送来一面锦旗“情系百姓解民忧，和谐拆违暖人心。”

随着整治工作的推进，居民们确实看到小区环境在不断改善，善后工作也做得十分到位，当天的垃圾及时清运。“怎么还没来封我家？”有居民甚至到居委会这样询问。