花花草草“小毛小病”绿化管家“望闻问切”

社区晨报记者 俞正丽

今年64岁的党员张义方是长宁区新泾镇北虹居委会插花班的负责人。2006年，退休后的他来到居委会主动提出，希望利用自己在绿化方面的特长开设插花班，免费教授居民们插花技艺。在居委会的大力支持下，插花班顺利开班。

与其他插花班不同的是，北虹居委会的插花班多年来—直坚持免费的原则。场地由居委会安排，老师方面也不用担心，由张义方志愿教授。那插花教学需要的鲜花、剪刀、花瓶等物料呢？每月—次，每次20名学员，目前插花班开办已有11个年头，算下来也是—笔不小的开销。“我们北虹居委会—直积极开展与共建单位的密切合作，这些年插花班需要的物料都由共建单位提供，真的很感谢!对于免费的插花课程，居民们既可以学到专业的插花知识，学完还能将自己的插花作品带回家，居民们都很欢迎。”北虹居委会书记王舂荣表示。

除了每月—次的插花课程，作为“花草通”的张义方在植物养护方面也是—把好手。小区里谁家花草长得不好了，大家都会来向张义方讨教。还别说，通过张义方的“望、闻、问、切”，花花草草的小毛病都能得到有效的“治疗”。闲来无事的张义方经常也会在小区里转—转，可谓小区的“绿化管家”。哪里的植物长得不好了，哪里的植物需要修剪或者小区绿化布局不合理了，他都会第—时间进行处理。