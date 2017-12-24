社区晨报记者 李伟丽

一转眼又到了年底，2018年首个假期近在眼前！你是不是又在为一个具有“仪式感”的跨年伤透脑筋？如果还没有想好也不要担心，中国航海博物馆2018年祈愿季活动已准备就绪。新年第一天，馆方将敲响祈福大鼓、升起祈愿风帆，并于中央大厅明代福船上表演原创大型情景剧《郑和下西洋》第二季之“海上丝路”，为观众献上新年的美好祝福。

在元旦假期期间，中国航海博物馆还将开展创意趣味游园会活动，由博物馆“航海大闯关”科学大富翁游戏和乐高互动装置组成，并设立了人机魔方大战等多项闯关游戏。

“游园会是70、80后的童年记忆，根据我馆历年元旦及春节长假客流统计，亲子家庭占节日观众总量半数以上，这也是引入游园会活动形式的主要原因。”海博馆相关负责人介绍，结合博物馆的自身属性和“海派”、“上海”之意，将2018年祈愿季活动的主题设定为“海上游园会 扬帆启新年”，用升帆、敲鼓、情景剧表演、猜灯谜等传统活动开启新的吉祥年，凸显博物馆的趣味科普性和传统性，为观众带来与众不同的新年体验。

作为海博馆的品牌活动，“迎新年第一缕阳光”今年也同样不缺席，中国航海博物馆将通过官方微信平台互动选出10位幸运儿。这10位幸运儿于2017年12月31日晚免费入住海博馆提供的酒店海景房，在2018年的第一缕晨光下，迎接崭新的自己，并于元旦当天免费入馆参观、参与各类活动。

此外，作为2018年滴水湖迎新跑活动的支持单位，博物馆将为当天参赛选手提供一份特别的惊喜。参赛者凭“参赛号码牌”购买中国航海博物馆门票可享8折优惠，并在入馆后可领取特色小礼品一份。

据悉，中国航海博物馆2018祈愿季活动贯穿整个元旦和春节长假。元旦期间，海博馆还会推出乐高课堂、家庭日活动——探秘“辽宁号”、创艺小工坊、少儿绘画课堂等特色活动。春节开馆之日起还将推出丰富多彩的“海上游园会”特别活动，让游客在航海博物馆内享受—个充实的假期。