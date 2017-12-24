客厅变身议事厅 小区问题不出门

社区晨报记者 朱杰

社区事务大家评、社区管理大家议。在居民自家的客厅里，邻居们针对近期小区里的热点问题展开热烈讨论，不少好点子在其中诞生，把许多矛盾解决在了门内。近日，静安区曹家渡街道均泰居民区阳光名都小区5号楼“楼组自治”实验点正式揭牌成立。这个实验点的正式亮相还得从小区读报小组负责人柯咪咪开始说起。

阳光名都的读报小组成立于2014年。柯咪咪是发起人，同时也担任均泰居民区党支部委员，一直负责读报小组至今。走进她家，记者第一眼就注意到了一块“亮闪闪”的牌子，上面刻有“曹家渡街道均泰居民区家庭睦邻点”这几个字。对此，柯咪咪表示这个荣誉既是街道对阳光名都读报小组在楼组自治模式上的肯定，又是对他们的鼓励。

每当读报小组活动时，柯咪咪都要拿出这块牌子放在茶几上，虽然只是一个简单的动作，但大家望着这块牌子时，都觉得自己对小区尽有一份责任。随着读报小组在小区知名度的提高，成员人数也逐渐扩增，从最初只有五六人的小规模，发展到现在的20多人小团队，大家都觉得读报小组氛围好，互相之间又信任，小区里的大小事，大家都可以借此平台畅所欲言，共商解决方案。

经介绍，读报小组每月活动两次，大家相约聚在柯咪咪家的客厅，围坐在一起，一边翻阅报纸，一边了解交流国内外大事。同时，针对小区的“老大难”问题和邻里之间产生的矛盾，读报小组也展开充分讨论，并提出合理建议。现在，读报小组除每月在家庭睦邻点开展读报活动外，还会时常聚在小区大堂的“睦邻轩”居民自治点，为小区问题建言献策。

每逢春节重阳，读报小组还会主动为社区养老院的老人们，送上亲手编织的围巾和帽子，现场包汤圆、做香袋，为他们送上节日祝福，让老人们感受到社区大家庭对他们的关心。“这里不仅成了小小议事厅，更把邻里街坊的心连在了一起，大家都信心满满地表示要为小区的美好明天，贡献出自己的一份力量。”柯咪咪告诉记者，如今读报小组已经成了小区的一张“名片”，吸引着更多居民的加入。