轨交17号线主打“青浦元素”

晨报记者 钟 晖

再耐心等几天，市区居民就能乘坐轨交17号线去青浦旅游了。记者日前探营发现，从终点站虹桥火车站站上车，到青浦朱家角，单程约40分钟。17号线大部分在青浦区域内，几乎所有车站都融入了“青浦元素”，车站壁画、工艺品、外立面装饰匠心独运，无不呈现“水乡”特色。申通集团表示，全线设施设备正进行一系列调试及各项演练，确保最佳状态迎来送往。

17号线由虹桥枢纽至东方绿舟，全长35.3公里，共设虹桥火车站站（与2、10号线换乘）、诸光路站、蟠龙路站、徐盈路站、徐泾北城站、嘉松中路站、赵巷站、汇金路站、青浦新城站、漕盈路站、淀山湖大道站、朱家角站、东方绿舟站共13座。

共享单车都有停车场地

轨交17号线发展有限公司副总经理吉茂杰告诉记者，各站公交配套方案已有眉目，在汇金路站、漕盈路站、朱家角站等都有配套的公交枢纽站，位置都靠近轨交车站，方便相互换乘。而在朱家角站，漕盈路站，青浦新城站，汇金站，赵巷站，徐泾北城站，蟠龙路站，诸光路站，都有P+R停车场，为有车族提供换乘方便。对共享单车等非机动车，也已经安排了适当的停车场地。

记者一路观察，发现17号线车站大部分在青浦区域内，堪称“青浦生命线”。由于在郊区行驶，站与站之间的间距相对较长，其中淀山湖大道站与朱家角站间距最长，开行时间约5分多钟。整条线的车站装修设计以“灵秀水乡，上海之源”为主题，几乎每座车站都有“文化艺术墙”，以体现青浦水乡文化特色。

“17号线全线车站室内墙面均使用能够蓄能蓄光的负氧离子涂料，降低室内空调电力消耗，释放负氧离子改善空气质量，为乘客们提供更舒适的环境。”吉茂杰告诉记者。

诸光路站最有“看头”

如果你来到诸光路站，从车厢走出的一瞬间，一定会感觉眼前一亮。抬头仰望，碧空如洗，视觉舒爽。奥妙在于，这里采光完全不靠照明设备，而是来自天庭倾泻而下的自然光。这是沪上地铁车站中首次出现大规模透明式大中庭设计，自然光线贯穿至站厅与站台。“如果你晚上来，在站台可看到上方深空如墨，可获得通透高远的空间体验。”站务员告知。

在诸光路站站台，屏蔽门旁边设置新奇的工艺品镶嵌墙体，也是沪上轨交车站中首次出现的新奇之物。黄阿忠、俞晓夫等知名画家的作品赫然在目。在站厅层，80米长的壁墙上，延展着大型陶艺壁画《诸光开物》，用万花筒、四叶草等传统元素进行融合创作，演绎自然、人文、智慧之光，将美轮美奂的画面展现在公众面前，其画幅之长，内容之丰，也为沪上轨交车站所绝无仅有。

吉茂杰告诉记者，17号线的大部分车站的装饰装修以“灵秀水乡，上海之源”为概念主题，在站台两个端头都设有壁画，与周边青浦水乡文化特色相得益彰。同时，装饰上以条形窗格为元素，强调地域特色，丰富视觉空间。

接着，记者来到17号线朱家角站。该站临近上海四大历史文化名镇之一的朱家角镇，车站装饰以表现现代水乡为主题，以青浦非物质文化遗产“摇快船”为元素，方形窗格映入眼帘，弥漫这高架站的地域景观风韵。出站后，要前往朱家角镇上游玩，还有1.8公里的路程，距离练塘古镇也有约12公里，届时或有公交配套可供乘坐。

列车停车场犹如公园

记者探营的最后一站是朱家角停车场。总监张正光告诉记者，这里可容纳21列车，门口还有特殊装置，犹如X光机，列车通过时，“身体”如有毛病能被立即查出，便于及时消除隐患。与既有停车场的不同之处还有，这里首次引入“三轨”模式，有别于目前轨道交通广泛使用的柔性接触网受电方式，其授电轨是安装在轨交钢轨旁，为列车输送电力在下方进行，称为“第三轨”，因而不用架设触网，此举不仅消除了供电“黑蜘蛛”，平时的维护和保养也很方便。这样的“第三轨”同样出现在17号线的高架线上。

值得一提的还有，走进17号线停车场，路旁绿化成片，仿佛走进了一座公园。原来，停车场座落于古镇西南一隅，特意要与古镇风貌相协调，要集功能、环境、人文于一体，创造人与自然和谐相处的“工业园林”。停车场缘势而起，因地制宜，运用水乡风韵景观设计，精心选植大片绿化景致，让停车场置于一片绿树碧水之间，而全三轨的制式，取代了原本横亘在地面之上的接触网，使得四周视野的景观更加开阔，与周边水乡地理地貌融为一体。