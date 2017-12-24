341项慈善活动 邀你一起来参与

晨报记者 陈里予

有爱就有春天，有爱就有温暖！拥抱你的蓝，伸出帮助他人的手，拥抱阳光自己的灿烂！昨天，以“帮助他人，阳光自己”为主题的“蓝天下的至爱”启动仪式上，第三届上海公益微电影节颁奖。本届活动从2017年12月23日开始至2018年1月28日结束，历时37天。据不完全统计，整个活动期间开展的各类慈善公益活动总计有341项。

百位医学专家免费咨询

昨天一早，全市37家三级医院及部分二级医院的近100位医学专家为市民免费提供了医疗健康咨询。义诊包括心血管、呼吸、消化、肾脏、风湿免疫科、普外、泌尿、骨科、眼耳鼻咽喉、中医、皮肤、疼痛、儿童、辅助生殖等内外专科。这些平日里“一号难求”的专家们放弃周末休息，有的甚至放弃原定会议计划，亲身来到现场，为申城市民奉献爱心。

据悉，上海慈善医务义工大队基本实现全市三甲医院的全覆盖。各类注册的义工专家已达750余人，其中著名专家360余人。参加义工工作的专家已近13000余人，直接受益百姓达40余万人。

公益微电影开奖

记者了解到，此次第三届上海公益微电影节《逐梦萤火虫》获得评委会大奖，玛利亚·米娜导演的《我的初恋》获得最佳导演奖，杨晓东编剧的《带你去上海》获得最佳编剧奖，最佳影片奖是《没学好的功课》。

电影节组委会在六个多月里共征集223部参赛作品，经过评委初审，产生了入围作品60部。这些入围作品来自人民日报社、北京电影学院、玉佛寺、上海戏剧学院、小荧星艺术团等众多单位、学校，也有来自全国各地公益人士、影视爱好者选送的作品。

慈善公号进一步升级

启动仪式上，上海市慈善基金会“蓝天下的至爱”微信公众号改版升级继续启航。该公众号成立于2014年底，改版后的微信公众号在功能上有较大升级、在结构上进行了重组、在数据上进行了优化，希望通过公众号的升级，把上海市慈善基金会建设成为公益IP。