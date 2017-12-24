上海在文化装备领域持续发力

晨报记者 吴正彬

从上海影城1号厅出来，小章没有感觉到丝毫头昏脑胀,“画面很明亮，不像普通的3D片那样画面偏暗看久了可能会头晕。细节也很突出，让人更加有身临其境的感觉。整个观影过程都很舒服，这种沉浸感也是我以前从来都没有体验过的。”毫无疑问，那次观影体验给小章留下了深刻印象。

那是李安的《比利·林恩的中场战事》 在上海影城首次以120帧/4K/3D的规格放映，作为电影发烧友的小章和同事满怀期待地抢了票，并专程从杭州赶到上海观看。那次观影体验，让他觉得不虚此行。

前沿技术创造票房佳绩

上海影城1号厅拥有近22米宽度巨幕以及超过1000个座位，在去年11、12月份《比利·林恩的中场战事》上映期间，每天观众都络绎不绝。

“因为上海影城1号厅采用是120帧/4K/3D的规格进行放映，当时全球只有5家影院有支持这一规格的技术条件，而上海影城1号厅又是全球唯一实现用杜比全景声放映此格式影片的影厅，所以前来体验的观众也特别多，其中不少还是专程从外地赶来的。”负责影院技术支持的上海上影影视科技发展有限公司（以下简称“上影科技”）总经理陆犇告诉记者，当时1号厅凭借《比利·林恩的中场战事》，一个月就创造了超过2000万元人民币的票房佳绩，也刷新了上海影城的历史纪录。“从中我们看出，这种能够显著提高观影体验的前沿技术是多么受欢迎，对于影院知名度的提升是多么巨大。”

观众的体验最重要

始终把“观众的体验”放在第一位，这是上影科技的努力。而事实上，上影科技的努力，也是上海在文化装备产业上奋发向前的一个缩影。正是因为立志要把文化装备产业做大做强，让大众能够以更多、更好的途径去享受文化创意的熏陶，上海于2014年便成立了国内首家高科技文化装备产业基地——上海高科技文化装备产业基地。基地作为上海自贸区内专项发展文化装备贸易的要素市场和服务平台，主要为国内外文化装备企业提供进出口代理、产品展示、设备租赁、商贸咨询、融资服务、企业入驻等全方位的服务与支持。

值得一提的是，近日发布的《关于加快本市文化创意产业创新发展的若干意见》（以下简称“文创50条”），再次强调了要“加快上海国际高科技文化装备产业基地建设，提升自贸试验区文化装备应用示范平台服务能级，推动相关工业园区转型升级，打造‘一基地、一平台、多园区’的文化装备产业空间布局。”可见基地作为上海文化装备产业发展的桥头堡，必将在服务大众满足文化需求方面有更大的作为。

“引进来”更要“走出去”

上海高科技文化装备产业基地总经理任晓辉认为，在“文创50条”聚焦的八大块内容中，文化装备产业对另外七块内容起到了关键的技术支撑作用，因此，如何把文化装备产业做大做好便显得至关重要。“这几年，在产业集聚方面我们已经打造了一个文化装备产业的联盟。我们还引进了国际上优秀的文化装备博览会，邀请了很多在国际上知名的企业，通过博览会的形式，把它们带到上海，让它们了解上海，来与上海进行一个产业的联动。”

而除了“引进来”，更要能够“走出去”。

提起上海的一些知名大型装备机械企业，大多数人可能会觉得它们与“文化”这一领域相去甚远。不过，据任晓辉介绍，将来上海要让这些企业也开始做“细活”，即发挥它们在制造基础上的优势，解决我国现有高端大型舞台设备的制造设备需求。重点在舞台机械、动感平台、智能管理系统等方面，完成国家高端舞台设备的升级，形成上海市文化装备高端制造的先发优势，并在国际上确立中国舞台技术装备的地位。不仅如此，其他的诸如电影制作与放映技术装备、数字媒体体验技术装备、游艺游戏技术装备等内容，也要鼓励本土企业坚持“精雕细琢”，以优质形象实现“走出去”。

打造文化装备产业高地

上海市文创办副主任强荧表示，文创产业是技术与人才相结合的产业，而文化装备产业则是文化科技融合的重要抓手。未来，上海将依托本土的工业基础和优势，更加聚焦文化装备产业在提升传统制造业转型升级过程中的重要作用。

据强荧介绍，未来上海将重点引进一批具有国际先进水平的文化装备总部企业，加快培育一批具有特色优势的本土文化装备龙头企业，集聚一批在充满活力特色的中小微创意设计研发企业，积极吸引社会资本参与文化装备的研发和生产，形成可持续发展的产业生态和创新体系。同时，按照此次发布的“文创50条”的要求，未来将进一步提升“上海高科技文化装备产业基地”的建设和服务水平，推动建立文化装备产业发展专项金融支持体系，为文化装备企业的在研发、制造、集成、创新、走出去等领域的发展提供支持。