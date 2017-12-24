90载钟声回响 27年全情坚守

综合 新华社 晨报记者 谢 竲

饱经风雨沧桑的上海海关大楼迎来了90岁生日。昨日，上海海关举办海关大楼落成90周年市民参观日活动，不少市民走进大楼，近距离参观了这座曾被誉为“亚洲第一钟楼”的建筑，还有幸上到9楼进入钟楼内部，听第四代守钟人魏云寺讲解大钟的历史和故事。

海关大楼主楼高度约120英尺（合36.2米），钟楼高度约140英尺（合43米），大楼总高度约260英尺（合79.2米），大楼正门底层大厅天花板有8幅由几万块彩色马赛克镶拼而成的帆船壁画，是精湛的工艺美术品。

据介绍，大楼钟楼分发条层、机械层、发音层、旗楼四层。机械层是大钟的心脏部分，上百个齿轮互相咬合，3根钢丝绳连接着三个巨大的重锤——也就是大钟的发条直通发条层，一个敲正点，一个负责走时，另一个负责报刻。

魏云寺作为守钟人已经干了27年，27年里，他一周三次爬上117级旋转楼梯，操纵起三根约一吨重的发条，精确校对大钟时间；他连续27年放弃休假坚守岗位；他对一大四小总计五口铜钟如同对待孩子般的贴心了解和全情投入，几乎从未发生过管理者人为因素导致大钟停摆。“干一件事久了，都会产生感情。何况我守护的大钟与伦敦大本钟、莫斯科红场大钟齐名，在全世界都大名鼎鼎。我觉得自己不仅在履行一名海关人的职责，也在为上海这座城市守护历史和光荣。虽然工作有些枯燥，但我自认为这种坚守很有价值，我还要把这份责任传承给下一任。”魏云寺说。