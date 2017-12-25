市中心最大免税店年末“不打烊”

晨报记者 谢竲

临近年末，各大商场、购物中心都打起了“优惠牌”，位于曹家渡的市中心最大的免税店中服免税店上周末也启动了年终大促，双休日更是推出“不打烊”活动，将营业时间延长至凌晨2点，吸引了大批顾客前来“扫货”，有消费者表示，参与折扣的商品优惠力度较大，部分能与机场免税店媲美。

不少消费者提前“踩点”

位于曹家渡商圈的悦达889广场的中服免税店去年开业时，就曾引起一阵轰动，趁着年底，免税店启动了年末大促，让曾经大排长龙的景象再次重现。记者于上周末在现场看到，免税店门外再次围起了蛇形栅栏，还末开门就有大批顾客带着护照翘首以待，正式营业后不一会儿，结账柜台前也排起了长队。

有不少消费者提前“踩点”，早已准备好了“扫货”清单。市民刘小姐就看中了某品牌的润肤霜套装，“两瓶一套只要300不到，我在日上买都没这个价格呢，再加上满1000减100元的活动，能用专柜价的一半拿下，还是很划算的。”不过记者发现，参加活动的也仅限部分年末特惠装、明星产品，其余大部分商品仅适用于全场消费满1000元可减100元，满2000元可减250元的优惠，单本护照最高减250元。

日均客流增长近一倍

根据免税店方面公布的数据，活动期间的日均客流量环比非活动日期间增长了90%，占悦达889广场总客流的30%。此外，活动期间日均销售环比开业期间增长115%。据悉，此次年终大促将一直持续至明年1月1日。

市商务委副主任吴星宝此前就曾表示，近年来上海离境退税商店购物退税布点进一步加快，业务规模已位列全国首位，常态化需求趋于明显。与此同时，市内免税店的建立也有利于打响“上海购物”品牌，吸引国人境外消费回流、引导长三角区域居民在沪消费。业内人士指出，在曹家渡中服免税店开业前，曾经“一货难求”的江宁路免税店客流、业绩迟迟不见起色，经历了停业、调整、转型后的的中服免税店在环境、品牌、服务等多方面进行了“更新换代”，配合适时、有诚意的促销活动，才获得了顾客的认可和肯定，“我们可以看出现在消费者越来越挑剔的消费需求需要得到满足，商家也不得不在这方面多下功夫。”