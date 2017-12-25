公交26路超级电容车明年“退役”

晨报记者 钟晖

还记得公交26路上投运的沪上第一批超级电容车吗？7年了，这批为净化环境立下大功的清洁能源车如今已显得有些“老迈”，运营途中在车站充电的次数愈加频繁，滞留时间较长，引起乘客抱怨。记者昨天从运营方巴士四公司获悉，新型超级电容车已经在准备了，比老型号有所改进，且已有了样车，技术参数令人满意，明年年内就能上路。

顾客：

夏天时几乎站站要充电

12月21日中午12点零5分，记者乘上一辆车牌为沪B—D3147的公交26路车。这辆超级电容车从广元西路站出发，向终点站外滩新开河路驶去。车厢内仅有3位乘客，都是老人。在高安路站停泊上客后，驾驶员师傅见前方路口正好有红灯，随即按下仪表板上的一个小按钮，车顶上的授电弓（也叫“集电弓”）缓缓升起，与车站上方的充电装置接触后进行充电。很快，驾驶员按上电钮，授电弓放下，充电结束。整个过程不超过1分钟，车厢其它乘客并没察觉。驾驶员师傅告诉记者；“这批超级电容车已经要到年限了。在车站上的充电经常要做，有时充电时间长了，乘客不理解，会上来质问我。这的确是个问题。”

记者发现，驾驶员对充电的时机也很讲究，往往在车站上停留时，当前方交叉路口出现红灯时，驾驶员就会抓紧机会充电。

不过，记者当时感觉充电并没有耽误较长时间，基本能够接受。对此，身边的一位老乘客对记者说：“你今天运气算是好的，我经常乘26路，常遇到车辆充电耽误时间的情况，都比今天要长很多。”

车厢里另外一位乘客调侃说：“你夏天坐26路绝对可以修身养性，几乎是站站充电。还有一次我回家乘920路，正好同站的一辆26路在充电，920路一直没开进站，后直接开走。”

对此，驾驶员坦率表示，老乘客说的是实情,“如果开空调，耗电量还要大，充电时间就长了。还有早晚客流高峰时，车厢人一多，电能消耗也会上去。”

运营方：

提早充电站好最后一班岗

早在7年前的2010年，一共有25辆超级电容车陆续投放公交26路，成为继11路后又一条新能源公交车营运的绿色环保公交线路。当时，巴士公司就介绍了该车的特点：由于充电时间不到30秒，耽误乘客的行程有限；超级电容车不宜过多上坡及转弯，且需要在车站进行充电，因此车站最好不要有其他线路同站停靠； 停站时，充电需要30至180秒，全程营运时间将比以前增加7至15分钟左右，乘客可能感到停站补充充电时间稍长。

昨天，巴士四公司办公室主任张怀建对记者证实，这批超级电容车是世博会期间使用过的，是上海第一批超级电容车，“世博结束后，这批超级电容车交由我们公司保管（运营），电车公司也分到一部分，至今已经服役了8年。”

一般来说，公交车的使用年限为10年，而这批超级电容车是首次推出，技术上还不成熟，已经有一些技术上的问题出现，需要及时更新换代。“其实这批车子的电瓶已经有过改进，否则天热时的故障率还会高，现在的电瓶还算好点了，但途中充电时间的确要比其它车子长。充电时要将授电杆升上去，充完了要降下来，这有一个过程。”

“新车型已经出来了，技术参数还是可以的，明年下半年可以更换上去了。新品种也是申沃。”张主任说。

目前四公司还有这样的老型号超级电容车60辆，其中26路上运营的有十几辆，公交11路也在使用。“我们关照驾驶员，一早出来时要将车辆充足电，到路线上以后，早晚客流高峰时段尽量不要充电，早高峰出来时刚刚充好电，蓄电能力还可以，头两个小时肯定是够用的。只是需要在客流低谷时段及时补充‘能量’。”张主任坦言，一早充好电以后，不可能满足一天的运营，肯定还要在运营途中的车站上充电，这是必须的。

目前沪上公交部门还有一种纯电动车在运营，夜里充电，续航能力达200多公里，足够白天运营，这一车型和超级电容车是两种车型，其车顶没有授电弓，是在车辆侧面授电的。“明年年内，我们推出的对老车型取而代之的新超级电容车，也是要通过车顶上的授电弓授电的，但技术参数肯定会上一个档次。”张主任如是说。