跻身四大国家音乐产业基地 上海音乐谷落户虹口

记者 杨天弘 通讯员 龙钢

晨报讯 上海发布《关于加快上海文化创意产业创新发展的若干意见》（简称：“文创50条”）出台后，上海首个国家级音乐产业基地——上海音乐谷国家音乐产业基地昨天在虹口区授牌，这标志着国家新闻出版广电总局管理的四大国家音乐产业基地之一（其他三大基地分别在北京、广州、成都）正式落户本市。

据了解，上海国家音乐产业基地地处虹口区中部功能区内，规划面积1平方公里区域，以海伦路、溧阳路、四平路、梧州路的围合区域为主体核心范围。片区内俞泾浦、虹口港、沙泾港相交，河道全长1200多米，并保留八座具有百年历史的桥梁，是目前上海唯一保存完整水系格局的历史文化风貌地区。区域内至今还遗存有大量独具虹口特色的石库门建筑群，有着很高的历史价值与人文内涵。

虹口区音乐谷功能区负责人告诉记者，上海音乐谷是列入《上海市文化创意产业十二五规划》、《虹口十三五规划》和《虹口区北外滩和航运服务业改革试点方案》的上海市重点文创产业集聚区。

据介绍，近年来，虹口区大力发展文化创意产业，营造文化创意产业发展良好环境，集聚了一批较有特色的文化创意类企业。

记者了解到，虹口现有两片半风貌保护区、22处风貌保护街坊、16条风貌道路、98处优秀历史建筑。近年来，该区大力挖掘区片内各类载体资源，力争把已有的历史文化优势转化为现实的产业优势，截至目前，虹口共有11家市级文化创意产业园区，初步形成各自产业特色。1933老场坊侧重话剧文艺演出、会展活动体验，半岛湾创意产业园集聚了工业设计和科技企业，北外滩1929艺术园区集中了艺术品展示和交流平台，ID657环上大国际影视产业园则以影视文化类企业为主。

上海音乐谷（集团）公司执行董事、总经理李磊说，作为市级重点文化创意产业聚集区，目前上海音乐谷由新汇娱乐集团音乐制作中心、1933老场坊、半岛湾时尚文化创意产业园、老洋行1913、1930鑫鑫创意园、SNH 星梦剧院、三角地艺术园、纽班音乐培训中心等8个区域项目构成。