听障儿童升入普通小学几乎百分百

晨报记者 徐斌忠

在启英幼儿园二楼园长办公室里，4岁大的小女孩诺诺正专注地玩手上的玩具。“诺诺手里拿的是什么玩具啊？”记者问。“龙猫。”诺诺抬起头，扑闪着黑黑的眼睛，看着记者回答说。

如果没有人告诉你，你很难觉察出，吐字清楚、可以和旁人自如交流的诺诺，有听力障碍。而这位小女孩近期成了幼儿园的小名人，4岁的她在11月份报名参加了一场国际钢琴大赛，获得华东赛区二等奖，并冲进了在中国澳门举行的总决赛。

成立于2001年9月的启英幼儿园，是所不一般的幼儿园，既有“听障儿童”又有“普通儿童”。通过实施“聋健融合教育”、“启爱教育”，两类儿童融合上课，融合游戏，融合活动，相互接纳，相互尊重，成为懂得爱、享受爱、付出爱，有爱心的孩子。

园长韩秀华说，诺诺的出色，正是启英推行“融合教育”、“启爱教育”水到渠成的结果。

聋健两类幼儿“共融”

作为一名四岁大的听障儿童，能取得如此出色的成绩，背后有启英的老师艰辛的付出。

诺诺是先天性听障，一出生就听不到这个世界美妙声音。5个月大的时候，诺诺开始戴助听器，刚入启英时，两个字以上的词组，诺诺根本说不清。

诺诺妈妈无不感慨地说，幸好有启英，幸好他们为孩子选择了启英。在启英幼儿园语训部老师科学的语言康复教育之下，在启英幼儿园融合教育、启爱教育的环境下，诺诺不仅学会了说话，还学会了唱歌。语训部的张磊老师从手机里找出一段诺诺演唱《虫儿飞》的音频播放给记者听，诺诺的咬字发音和普通孩子相比，几乎没有什么分别。

诺诺进园后的变化，远不止语言方面。诺诺的语训老师张晓楠注意到，诺诺刚进园时，性格比较内向，甚至有点怯生，更愿意一个人玩，不太合群。诺诺妈妈也反映，“家里一有客人来，诺诺总是要往角落里躲。”

令诺诺妈妈感到欣慰的是，启英所倡导的“启爱教育”，不仅仅关注听障幼儿语言康复，更关注听障幼儿的全面发展。比如发现诺诺喜欢唱歌，园方破例让成员全部是普通孩子的合唱团，接纳了诺诺。韩秀华介绍说，“启爱教育”强调聋健两类幼儿的“共融”，在共融的课堂、共融的运动和游戏中，发挥同伴效应，培养彼此间接纳差异，学会如何关爱和帮助他人。通过聋健融合，诺诺经常与普通班级的小朋友一起，参加融合游戏，融合运动等，既获得良好的语言环境，又浸润在友爱的伙伴氛围之中，性格慢慢变得开朗起来。“家里有客人来，诺诺不再像只小猫咪一样躲起来，她变得愿意与客人交流互动。”诺诺妈妈介绍说。

语训班普通班并无界限

“果果，你是哪个班的？”语训部主任张燕老师问。

“我是中二班的！”果果几乎不假思索地回答。其实，果果现在是语训中班的，由于聋健融合的对应班级是中二班，他和毛豆是中二班的常客。

在中二班老师吴克蔚的手机里，存有一段视频，果果和中二班的小朋友一起玩，只见果果踏着一辆滑板车，逍遥地在操场上穿梭，有一位中二班的小男孩，始终追着滑板车，与果果并行，保持着随时要搀扶果果的姿势。吴克蔚说，这个孩子的确是放弃了自己玩耍的时间，担心果果会摔跤，想要保护果果。

果果在中二班有很多朋友，只要他一到中二班，就会围过来一堆好朋友，拥抱他，和他聊天，一起玩游戏。每天入园，如果早到了，果果都会先去中二班找小伙伴们玩耍，大家不分彼此，在一起开心又惬意，因此，果果内心里就认为自己是中二班的！中二班的孩子们以及家长，也把果果和毛豆当作是中二班的一份子，班级里置办园服，也会想到为果果和毛豆准备一套； 班级有哪位小朋友过生日，不管是蛋糕还是其他礼物，也一定会有果果和毛豆的一份。

在启英，两类儿童的家庭，还经常在一起举办聋健家庭联动活动。不久前，果果和毛豆还由家长带着，和中二班的13个家庭一起，去启英幼儿园附近的纸箱王国参加亲子活动。在家庭交换礼物环节，方丹辰小朋友送给毛豆的贺卡上，由爸妈代为写下了他的心声：我祝愿毛豆不用助听器也能听到声音。

听障幼儿入普率达97%

2016学年度第二学期，启英幼儿园对“启爱教育”做过一项评价，结果显示，418名普通儿童中所有测评项目均能达到良好以上的儿童达91.97%，32名在读听障儿童中所有测评项目均能达到良好以上的儿童达90.65%。

而启英幼儿园的另一项统计数据显示，近5年来，从启英毕业的听障儿童入普率高达97%，远高于全国42.6%的入普率。另外，对近5年从启英毕业进入普通学校随班就读的73名听障儿童进行追踪回访发现，学习成绩达 A、B 占比95.9%，社会适应良好占比95.9%。

启英幼儿园的“启爱教育”为越来越多的家长所认可。记者了解到，启英“聋健合一”招生的第一年，多数家长持观望态度，不情愿将孩子送往启英。而今，启英已经成为一所远近知名的优质幼儿园。启英也由最初愁生源，到现今愁每年逢招生季报名的人数太多，幼儿园容纳不下。