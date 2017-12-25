做秤如做人 人心准 秤才准

晨报记者 任国强 摄影报道

今年74岁的潘仁官老人，以制秤修秤为业。16岁跟着父亲学习制秤手艺，是浦东地区颇有名气的制秤手艺人，浦东新区非遗项目“杆秤制作工艺”第三代传承人。潘仁官的爷爷潘耀官拜师学艺，开启潘家第一代制作杆秤的历史，传承至今已有100多年。

潘仁官的秤铺位于浦东书院镇集贸市场边，一间不起眼的小店铺里，潘仁官戴着老花眼镜聚精会神做着木杆秤。店铺只有三四平方米大，墙上挂满了长长短短的杆秤，小小的店铺局促而杂乱。这里也是潘仁官的工作室，一条长桌就是他的工作台和柜台，旁边随处可见用来量秤的砝码，以及手钻、秤钩、榔头、磨刀、圆规等做秤的工具。木板的台面上嵌满了沟壑与锉痕，和他粗糙的双手一样，布满了沧桑。一把榔头，在潘师傅多年的使用中，榔头柄已经圆滑光亮，包浆浑厚温润，裹上了他多年的汗水与心血。

16岁师从父亲制秤，一眨眼的功夫，58年过去，这辈子，潘仁官就做了一件事——制秤。潘仁官说，一杆看似平常的秤，工序复杂，做好它需要20多道工序。“做秤是一门精细的手艺，容不得半点马虎，稍有不慎，秤就会有偏差。”潘师傅谈起做秤来滔滔不绝，“秤杆的选料极为考究，坚实耐用不易变形的木材是上等的材料。这些材质我要到别的地方专门进货，只有这样，做出的秤杆才能不走形不崩裂，不管晴天下雨都可以用，而且能用十几二十年。”而包铜皮、定刀口，定星位、平衡测试、校准等工序更是马虎不得。在秤杆上定星位、分度，是手工制秤的关键，潘师傅将打磨好的秤杆画上墨线，分好刻度，再用手工钻钻孔。手工钻在潘师傅手里旋转起来，陀螺飞旋，发出呼呼的声音，一个个小小的钻孔，排列开来。小孔钻好就是钉秤花，所谓“秤花”就是秤杆上的数值。这一步说起来简单，其实最复杂，首先刻度要精确，然后将铝丝或者铜丝一个个钉进刻度的小眼里，很费眼力和精力。只见潘师傅拿着铝丝和特殊的度量工具“隔芯刀”，一提手一放手之间，“一朵秤花”已经钉好。

虽然现在杆秤卖得很少，会制作的人也在减少，但潘仁官心里还是保留着一丝希冀，希望杆秤不会退出历史舞台。潘仁官说，杆秤毕竟是中国传承了几千年的东西，跟电子秤相比，它更耐用，而且方便携带，希望杆秤制作手艺代代相传下去，别让它有一天成为博物馆的展览品。