晨报记者 钱鑫

随着淮海路每年的经典节目“新年亮灯仪式”的如期举行，上海的商圈、商街陆续进入火树银花、缤纷璀璨的“冬季购物嘉年华”。上海商业海纳百川、百花齐放，岁末的商业节庆氛围已成为了上海的一道亮丽风景线。

2017年岁末迎新商业主题营销活动自12月15日拉开帷幕以来，吸引上海各大商圈、商街、商场积极参与，营造了“国际范、有热度、高品质”的岁末迎新节庆氛围，提振了消费市场热情，助力打响“上海购物品牌”。岁末迎新促消费活动高潮迭起，经精选，共有特色活动50余场、跨年活动20余场、美陈造景30余场，各类精选活动信息将通过“上海消费总动员”官方微信号持续发布。

有“国际范”的嘉年华

随着冬季来临，上海的各大商场已有了浓郁而温馨的新年气氛：K11推出“未来即现在艺术季”，打造“时空尽头的花园”，将季节快转、提前迎接自然生态盎然的春日； 中山公园龙之梦推出“店庆疯狂12小时”，各大品牌将提供年度最低折扣； 丰盛里携手四国旅游局推出“北欧梦幻奇境之旅”，将各种有趣的旅行体验分享给年轻旅行者； 瑞虹天地月亮湾将以梦幻水晶烟花为舞台，在月亮广场为消费者奉上独一无二的“花火音乐会”；上海国际时尚中心推出新年木偶剧场、新年魔法夜演出； 美罗城推出迪士尼新年主题快闪站； 青浦奥莱推出新年缤纷折扣优惠活动……

实体商业纷纷营造节庆氛围，将为消费者提供绝佳的购物体验。

“有热度”的魅力夜上海

上海素有“夜上海”的美名，12月31日晚上的跨年倒计时、跨年营销活动是商业迎元旦、迎新年的高潮节点，将为申城的夜晚增添一份魅力和“热度”。例如新天地2018新年倒计时、恒隆plaza 66的“奇境跨年狂欢夜”、大宁国际商业广场的“新年狂欢派对”、正大广场的新年主题音乐秀、环球港的“丁小球过元旦”跨年倒计时等一批精彩活动将持续到翌日新度的凌晨，伴随音乐、派对、美食、互动等活动，让跨年迎新成为一次盛大的“都市聚会”。此外，岁末购物福利也是另一项不容错过的经典内容，例如新世界城、巴黎春天淮海店、第一八佰伴、青浦东方商厦等一批商业企业将推出涵盖多品牌、多品类的跨年折扣促销活动，掀起年末购物“血拼”高潮。

“有颜值”的美陈造景

近年来，商圈、商街、商场更注重“场景式”、“IP化”、“品牌化”的“美陈造景”，让消费者的购物体验更丰富、更舒适。

例如，蒂凡尼、雅诗兰黛等品牌纷纷与商场联手布置具有品牌个性和节庆特色的精致造景，吸引年轻人驻足留影；兴业太古汇推出乐高心愿邮局，涵盖诸多精彩的冬日互动环节和温暖的主题设置；静安大悦城联合西班牙高迪展览博物馆等机构推出亚洲首个《高迪奇幻国度百年展览》，首次运用高难度建筑技巧大胆还原高迪建筑；新世界大丸百货推出“圣斗士星矢”燃烧30年主题展，重现圣斗士星矢经典场景。

大上海时代广场推出魔幻乐章新年游，商场的露天广场每个周末都会上演小丑杂技、美人球、高跷人偶等表演，象征音乐与梦想的星星兔卡通形象装置也将为时尚与快节奏的淮海路带来一抹温暖的亮色…….

此外，本市将开展“优秀商业美陈大赛”，积极呼吁消费者在线投票，为自己心仪的节庆商业造景点赞。