迪士尼圣诞新年主题快闪站——美罗城

银铃轻响，松针微摇，冰封香裹的美罗城“生”意兴隆。作为一家集文化娱乐、时尚购物、休闲美食为一体的都市型 SHOPPING－MALL，美罗城总能让人流连忘返。在这跨年岁末之际，美罗城联手全球IP迪士尼主题乐园举办一场盛大的星梦之旅，定能激发你对迪士尼世界的企盼与美好想象。

位于上海徐家汇的地标性购物中心美罗城将从即日起至2018年3月4日与迪士尼携手展开为期3个月的“迪士尼圣诞新年主题快闪站”活动，并于2017年12月18日至2018年1月14日期间推出欢乐佳节圣诞主题，邀请您一同遨游迪士尼世界的奇幻旅程，探寻你记忆中的迪士尼，还不快来？

此次活动地点为美罗城1楼及B1中厅。步入在1楼正门，您会率先发现《星球大战》、《赛车总动员3》 等沉浸式高科技互动体验区，有了高科技设备的助力，定能让你玩性大开，尽兴而归。B1中厅为此次活动的主区域，占地超过110平方米，你所喜爱的迪士尼、皮克斯、星球大战及漫威人物角色系列商品通通能在这里找到，快来把你心爱的迪士尼形象带回家吧！

每个男生都有一个英雄梦，现在，就让美罗城帮你圆梦吧！想成为绝地武士吗？位于1楼的沉浸式互动体验区，让您抢先体验由联想全新推出的星球大战：绝地挑战AR智能头盔，一起对抗在遥远银河的黑暗势力。由优必选推出的全球首款暴风兵智能机器人，可以让您与其进行语音与情境互动，在它的协助下一起对抗“恶势力”，尽情感受星球大战的魅力！由Sphero推出的BB-8与他的伙伴R2-D2还有新加入的第一秩序宇航机器人 BB-9E 也会出现在现场，只要戴上原力手环，即可对他们发出指令来掌握原力。仅须使用蓝牙和手机连接操控即可与终极闪电麦昆一同在赛道上自由漂移，感受高科技带来的惊险与刺激。美泰也会带来多款小朋友喜爱的赛车总动员小车，其新推出的水箱温泉镇威利岗变形轨道，绝对会让你爱不释手，流连其中。

除了能让男生一圆英雄梦之外，更多深受女生和小朋友欢迎的迪士尼角色，如冰雪奇缘、美女与野兽、白雪公主和小美人鱼等令人宠爱的公主系列都会在此与您相会。同时您还可以把最崇拜的钢铁侠、美国队长等诸多漫威超级英雄一次带回家。更多迪士尼经典角色如小熊维尼、米奇等都会化身为可爱的毛绒玩具，陪伴您度过温暖的冬天！

作为城中文艺地标，定位于“年轻、时尚、潮流、活力”的美罗城，开业至今，始终贯彻“创新驱动，转型发展”的思路，积极探索既有别于传统百货，又不同于大型商业地产项目，具有美罗个性特色的“差异化”发展道路，将美罗城打造为“以商业文化主题街区为特色的立体式购物中心”，同时在引进品牌、整合品牌、培育品牌的基础上，不断提升美罗城自身品牌的文化含量，努力探索“商业与文化跨界融合”的SHOPPINGMALL发展模式。

2009年美罗城正式启动调整至今，先后诞生了五番街，主打日系特色，潮流文化；1F内街，力推商务休闲，白领文化；1F森林里，营造绿色时尚，生态文化；2F东来坊，汇聚亚洲元素，东方文化；3F 罗薇道，弥漫法式浪漫，多元文化；4F欧风街，感受欧陆风情，体验文化；5F星光大道，模式创新，影剧文化；6F大食代，再现上海弄堂，海派文化。

此番全新推出的迪士尼圣诞新年主题快闪站也期待与大小朋友一同度过一个愉快的冬季假期！

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