一众餐饮网红店纷至沓来

经过半年的“小别离”，承载着上海人美好记忆的第一百货重新揭开面纱，一个全新的第一百货商业中心款款而来。自12月8日试营业以来，每天商场里都是人头攒动，每个人都沉浸在“新一百”带给他们的惊喜之中。别以为逛一百是“老底子”的事情，是阿姨妈妈的专利，看，不少年轻人也在一百玩得不亦乐乎！

在这个兼具上海原味和新鲜的地方，大批特色“网红”餐饮的入驻，是一次“脱胎换骨”式的大胆尝试，势必能让年轻人驻足和留恋。

法式烘焙搭配手工饮品

在安托尼烘焙开启全新一天

一份美味的早餐能让人的一天的活力满满。相对于中式早餐，时下更多的年轻人更青睐于西式口味，一个面包搭配一杯咖啡，既能果腹，也能驱散困意。安托尼烘焙所使用的原料面粉是来自法国安托尼磨坊的，作为法国历史最悠久的三大磨坊之一，至今仍是世界上少数掌握从小麦种植到面粉生产全流程的磨坊。

不仅可以选择外带，更推荐你坐在安托尼烘焙充满法式氛围的店铺内，可以尽情享受法式美食所带来的味蕾体验，体验法式慢生活。

坐生活空间美学

在泰咖啡尽享午后休闲

在慵懒的午后，你是不是会想找个安静的角落，暂时远离繁杂的工作，放松一下，品品咖啡，发发呆？那么，坐在按摩椅上享受下午茶时光会是一个很棒的选择吧！泰咖啡就是这么一家“慵懒”的店铺，你可以选择在按摩椅上“坐享咖啡”，让按摩椅带走你身上的疲惫和压力。在这里，泰咖啡提供的不仅是一杯咖啡，一份享受，更是一种契合年轻人的生活方式。

一杯好茶与一口软欧包

在奈雪的茶遇见小清新

你是否还记得那杯在人广引发排队热潮的奶盖茶？现在，来自奈雪の茶的霸气奶盖鲜果茶将入驻一百，这家曾在深圳掀起排队热潮的高品质茶饮店，怎能不让人期待？店家臻选来自中国台湾阿里山茶区的青心乌龙、云南彩云之巅的古树普洱和斯里兰卡的醇香红茶，所以一进店铺，你便能闻到萦绕其中的茶香，幽然清新的味道仿佛能让烦躁的心也沉静下来，静静品茶奶盖鲜果茶的绝妙滋味。

作为一家网红店，如果只有一款拳头产品可不行，在品尝茶香满溢的奶盖鲜果茶的同时，别忘了尝尝他家的软欧包，据说，每月还会有新品软欧包推出，定能让你常来常新。

除了以上介绍的这些之外，还有如Blue Tree、质馆、诚喫等一系列特色小馆静候你的光临哦！

（西恩）