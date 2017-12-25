上海墨宝瓷林再现中国书法名帖

历代名家墨宝是中华民族优秀文化宝贵的遗产之一，历来为人们所珍重。为了传承书法艺术，古人采用摹拓纸本，篆刻碑帖等方式来保存经典名帖，然而由于自然和人为等因素，纸绢霉烂碑石风化，保存效果不很理想。上海瓷林采用以瓷板为载体，临摹仿真高温烧制了历代名家经典墨宝，将这些散藏在国内外各大博物馆（院）及私人收藏家中名迹集中展示。

此番赏析的作品为祝允明的《登太白酒楼却寄施湖州》及吴昌硕的《张一川小传》。

祝允明（1461-1527），字希哲，因右手有枝生手指，故自号枝山，明代著名书法家。祝允明诗文俱佳，尤工书法，与文征明一样为书法全才，诸体皆精。楷书师法赵、褚、欧、虞诸家，几近“二王”。祝允明不仅擅长书法实践，而且擅长书法理论，他提出了“性功”主张，“性”即精神性格，“功”为书法技巧，认为必须“性功”并重，才会有神采。《登太白酒楼却寄施湖州》一帖是祝允明的草书精品，笔法雄浑，笔力苍劲，笔锋峻拔，笔触雅健，充分表现了祝允明汪洋恣肆、天马行空的性格特点。

此帖临摹难度很大，但瓷板墨宝创作者再三揣摩，反复研习，在确认领会了原作精神之后，一鼓作气，挥毫泼墨，书写成了这幅高度仿真的瓷墨精品。

吴昌硕（1844-1927），原名俊，又名俊卿，字昌硕，著名国画家、书法家、篆刻家。他自幼潜心攻艺，志趣高远，涉猎广泛，成就多多，在诗、书、画、印等方面都堪称大师。吴昌硕书法楷学颜鲁公，篆临石鼓文。吴昌硕所作石鼓文笔力遒劲，笔法凝练，风格独特，颇可赏玩。他爱好将石鼓文字集语写成对联，以篆隶笔法作草书，运笔之妙，点画之精，均为世人所称道。此帖石鼓文四条屏，是吴昌硕75岁所临，故其胸有成竹，书法老辣，注重大势，不拘小节。

瓷板墨宝的创作者是“吴迷”，特别推崇吴派作品，对于吴派石鼓文素养也深，临摹此帖基本没有问题。但为了要体现原帖上的“渗洇”，他用樟脑油作料加以黑笔处理，达到了较为理想的艺术效果。

据悉，相关书法仿真墨宝现展示在上海嘉定区南翔镇上海瓷林馆内，供各界人士品评鉴赏。

作者/邱细乐、丁福仁

摄影/香奈儿