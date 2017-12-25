徐惠芬

《命运的捉弄》——这是一部电影，拍摄于苏联时期。对俄罗斯文化有些了解的人，估计对这部片子不会陌生。自1976年以来，每年新年前夜，俄罗斯至少有一个电视台会播放这部电影。在新年前夜观看《命运的捉弄》，已成为俄罗斯新年传统之一。

不过，今年会有些变化。上周，俄罗斯电视台“第一频道”新闻发言人表示，今年12月31日晚上，将不再播放《命运的捉弄》。

“第一频道”是俄罗斯最大的电视频道，这也是其40年来首次打破传统，在新年前夜停播 《命运的捉弄》。可想而知，这在俄罗斯民众中引起了多大的震动。反对声大于支持声，最普遍的反对理由是，这部片子就像香槟酒和克里姆林宫的钟声，没有了它，就感觉没有过新年！

由此可见，这部184分钟的老片子在俄罗斯人心目中所占的地位有多高。当然，毕竟是那么重要的片子，虽然“第一频道”选择停播，但“俄罗斯1”电视台仍将在今年12月31日播出这部经典影片。

这究竟是一部怎样的电影呢，可以热播40年？首先，很容易理解，这是一部喜剧，迎新年嘛，还是看点轻松、快乐点的。这部电影由俄罗斯“喜剧教父”梁赞诺夫导演，影片讲述的故事发生在上世纪七十年代。如往年一样，家住莫斯科的男青年热尼亚在新年前夜与好友到澡堂洗澡。为了庆祝热尼亚的婚事，大家喝得酩酊大醉，错把热尼亚送上了去列宁格勒的飞机。下了飞机，出租车司机把热尼亚送到了列宁格勒市同一街名且同门牌的大楼前，热尼亚用自己的钥匙打开门锁，便一头栽在床上酣睡起来。房子的主人——美丽的女教师娜嘉回来后把热尼亚叫醒，经过一番争执，误会终于化解，两人也因此互生好感。

这还是一部反映现实的喜剧。因为造成这个误会的关键一点是，当时苏联全国充斥着造价低廉、外形相似的“赫鲁晓夫楼”，所以热尼亚都到了另一个城市，还浑然不觉，甚至还能拿着自己的钥匙开对其他人的房门。这些“超现实”的地方都是对那时住房“一个样子”的绝佳讽刺。此外，这部片子的女主角娜嘉34岁，有一个条件不错、但自己不爱的未婚夫，但因为到了“要么马上结婚，要么就没机会结婚了”的年龄，只能和现实妥协。许多身处同样处境的俄罗斯观众在娜嘉身上看到了自己的影子，在感叹无奈的同时，希望爱情的奇迹也能降落在自己身上。

还有“悲”。如果只有完全的喜，没有悲的色彩，估计也不会深得俄罗斯人喜爱。即使是欢乐时，也有点悲伤的味道，这才是俄罗斯人的大爱。影片中有许多悲伤的歌曲，是以帕斯捷尔纳克、茨维塔耶娃等著名诗人的诗歌谱曲的，这也是这部片子能成为经典的重要原因。

一部片子，热播40年，可见俄罗斯人有多么认可、喜爱这部片子，而我们从这种认可、喜爱中，也能一窥俄罗斯人的性格。如果想要了解俄罗斯，看一下《命运的捉弄》或许是个不错的选择。