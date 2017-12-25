侮辱女性？“美国小姐”CEO遭停职

杨舒怡（新华社专特稿）

“美国小姐”赛事首席执行官萨姆·哈斯克尔的多封电子邮件21日遭媒体曝光，种种侮辱女性的下流言论引发哗然。数十名“美国小姐”联合发表公开信，要求哈斯克尔和其他多名高管辞职。

迫于压力，“美国小姐”董事会22日宣布哈斯克尔停职，并承诺彻查此事。

引发哗然

哈斯克尔的多封内部电子邮件被泄露，21日刊登在美国《赫芬顿邮报》上。邮件中含有不少侮辱历届“美国小姐”及女性的粗俗言论，对她们的体型、甚至性生活胡乱点评，令人咋舌。

例如，多封电子邮件炮轰2013年“美国小姐”马洛丽·黑根，嘲笑她获奖后长胖了，还猜测她与多少男人上过床。

哈斯克尔的泄露电邮引发哗然，多家公司威胁结束与“美国小姐”赛事的商业合作。迪克·克拉克制片公司22日宣布，已经退出与“美国小姐”比赛的合作关系。

此外，49名历届“美国小姐”以及超过1600名参赛者和工作人员联合发表一封公开信，要求哈斯克尔以及多名高管辞职。信中写道，“我们坚决反对性骚扰、欺凌和侮辱，特别是针对女性的歧视言论。身为‘美国小姐’，我们强烈反对针对我们集体或个人的胡乱描写，也反对分裂我们、在我们当中挑拨离间的种种行径”。

这封公开信的签署者包括一名1948年“美国小姐”，她如今已是87岁高龄；还包括格蕾琴·卡尔森，她曾状告福克斯新闻频道首席执行官罗杰·艾尔斯性骚扰，迫使他去年因丑闻辞职。

停职调查

迫于舆论压力，“美国小姐”董事会22日宣布：“今天，董事会投票决定将哈斯克尔停职，并将围绕有关丑闻展开深入调查。”

哈斯克尔随后表示接受停职决定，但指责媒体报道“不友善、不真实”，坚称自己冤枉。他在22日深夜发表的一份声明里说：“我犯的错就是用错词语。媒体报道的大部分内容不属实、有欺骗性，太卑鄙了。”

按照哈斯克尔的说法：“那些了解我的人知道，我的人品绝非如此，我的商业头脑也不是这样。”

撰写相关报道的《赫芬顿邮报》记者亚沙尔·阿里随后反驳称报道无误，并透露将在后续报道中披露哈斯克尔的更多不堪邮件。

自10月以来，美国演艺界和政坛性侵丑闻集中爆发，一些人认定为“道德塌陷”。好莱坞金牌制片人哈维·温斯坦、《纸牌屋》主演凯文·斯佩西、演员达斯汀·霍夫曼等人接连受到指控，而民主、共和两党均有人陷入性丑闻“泥沼”，包括国会任职资格最老的民主党籍众议员约翰·科尼尔斯和亚拉巴马州共和党籍联邦参议员候选人罗伊·穆尔。