人员配置要动脑筋 梯队要求毫无压力

晨报记者 俞炯

中国足协在上周五终于公布了2018赛季的各项最新的相关政策，对于各家俱乐部来说，都需要时间来好好消化，需要通过比赛来好好适应，包括下赛季肯定还会将目标定在争冠上的上海上港。

上港俱乐部董事长张敏此前表示，新赛季球队外援不会有变化，因此有三名外援其实已经是确定的了。胡尔克和奥斯卡作为球队最重要的战术核心，不但留队无悬念，甚至可以说打主力都是无悬念的。因为上港队有亚冠任务，乌兹别克斯坦国家队队长艾哈迈多夫也肯定会占据一个新赛季的外援名额。而且这三位球员和上港队签的都是长约，除非有大幅度溢价的报价，正常来说俱乐部也不会有卖掉他们的念头。

最后一个外援名额，现在看来就是埃尔克森和孔卡之间的竞争。显然，尽管埃尔克森在赛季后半段闹情绪和状态不佳，但毕竟比起因伤一年半来几乎没有踢正式比赛的孔卡，相信主帅佩雷拉应该会更倾向于埃尔克森。另外，胡尔克、奥斯卡和埃尔克森的关系很好，埃尔克森这两天在巴西还参加了胡尔克的私人聚会，这些都会是上港队9号留队的砝码。

对于佩雷拉来说，如何安排好外援们的出场时间，合理轮换照顾好所有人的情绪，这点上上港队必须比上赛季有所改进。

至于U23新政，最大的变化是外援出场人数不得多于U23球员的出场人数。上港队作为争冠球队，又有着超强的外援，相信肯定会制定三外援加三名U23球员的战术计划。从河南建业找回租借的2017赛季最佳新人胡靖航； 与今年租借来的新晋当红国脚韦世豪积极洽谈； 加上已经在三线获得大量出场机会的中卫魏震，以及整个全运会U20冠军队班底。可以说上港队U23球员储备充分，就看新教练佩雷拉来如何搭配使用，让他们和三外援以及超龄球员一起整合出一套最强的阵容。

此外，在足协公布的最新职业俱乐部准入规程中，中超、中甲俱乐部除了拥有一线队和预备队以外，必须设定 U19、U17、U15、U14、U13五个级别梯队。这方面，上港队的U19梯队今年在巴西集训了一年，并且在不久前的全国U19锦标赛上获得亚军；上港U17梯队也刚刚结束了全国U17锦标赛的比赛； 今年的U13、U14、U15梯队今年也都参加了所有的各自年龄段比赛。

上港俱乐部成立至今一直将青训放在和一线队成绩同等重要位置，这次的准入新门槛完全不会成为问题。