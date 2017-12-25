新政出台，申城双雄从容应对

晨报记者 甘慧

上周，中国足协在武汉召开职业俱乐部会议。申花俱乐部高层吴晓晖和周军前往武汉出席了此次会议。周军在接受采访时表示：“新政肯定对我们球队会有一点影响，但是如果你站在一个更高的角度来看问题，这些影响都不会存在影响。因为你把U23的球员培养好了，那么对中国足球是有利的，毕竟到最后还是要靠我们中国人自己踢的，所以说这些都是能克服的。再说今年的这些新政，我们也做了一些储备，至少我们俱乐部不缺U23人才，所以没有太大的问题。”

周军还说，“作为一家老牌俱乐部，申花俱乐部必须担负起自己的社会责任，明年这样的新政，是对中国足球利好的政策，申花俱乐部一定会积极响应支持这样的政策。”

正如周军所言，申花对于新政早有准备。据了解，申花的冬训队员名单中有多达9名U23队员，除了2017赛季就在一线队名单中的刘若钒、丛震、吕品和陈钊之外，还有上赛季租借在外的李晓明、徐友刚、邓彪以及两名梯队的年轻小将林开元和汪海健。只是由于刘若钒、丛震、李晓明和徐友刚都收到国字号的队伍的征召，将参加国字号队伍的集训比赛，无法随队前往西班牙进行冬训，最终将随队前往西班牙的U23队员为吕品、陈钊、邓彪、林开元和汪海健。

林开元和汪海健这两个名字对于广大申花球迷而言还比较陌生，两人都是“00级”的小将，此次跳级跟随一线队集训。1999/2000精英队的门将林开元目前身高已达1米92，拥有非常出色的身体条件。汪海健则是上海全运队U18年龄段的球员，在后腰位置同年龄段表现拔尖，在全运会预选赛中多次亮相，并帮助球队最后在天津的全运会决赛上顺利夺冠。

新政中的外援政策对于包括申花在内的将参加亚冠联赛的球队影响较大。亚冠的外援政策为3+1，而新赛季冬季转会窗口只可注册4人次，联赛每支球队只能派3名外援上场，两项比赛在外援政策上有所不同。由于足协的新政缩减了外援的注册人员，出于对足协新政的支持与响应，申花新赛季基本上不会引进新的外援。

12月25日下午，申花队将结束为期约一个月的长假，重新在康桥基地集中，备战2018赛季。26日，全队将搭乘航班飞赴马德里，然后在马德里住一晚，第二天搭乘火车经马拉加，抵达集训地马贝拉，在那里一直训练到2018年1月25日，然后返回上海，准备2018年2月14日与日本鹿岛鹿角队的亚冠小组赛首场比赛。