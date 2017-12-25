奖池攀升至44.57亿

晨报记者 孙俊毅

12月23日，体彩大乐透第17150期全国送出1注头奖，单注奖金为1000万元，出自湖北。本期筹集彩票公益金8492万元。

奖号：前区号码分布集中

本期体彩大乐透前区开出号码03、06、10、13、18，后区开出号码09、11。前区奖号集中分布于中小号码区间，最小号码开出03；0号段上还开出了06；1号段上开出10、13、18三个号码； 其中10复制上期(第17149期)奖号；最大号码开出18，该号复制上期奖号，且于最近6期之内开出了3次，较热。

后区开出09、11两个大号，其中11为隔期开出号码，该号于最近7期之内开出4次，大热。最近5期，后区奖号的大小号码数量比为8比2，大号明显占优。

头奖：湖北幸运儿独擒1000万

数据显示，湖北中出的1000万元头奖出自武汉，中奖彩票为一张2元投入的单式票。也就是说，该幸运儿仅凭1注号码即击中了千万元头奖，实现了“2元中1000万”的大奖梦想。

稍显遗憾的是，由于未采用追加投注，该幸运儿在头奖方面要“少拿”了600万元追加奖金，从而无缘单个1600万元封顶头奖。

奖池：44.57亿滚存至周一

本期二三等奖的奖金金额双双走高。二等奖中出41注，每注奖金为28.26万余元； 其中16注采用追加投注，每注多得奖金16.96万元。追加后，二等奖单个总奖金达到了45.22万元。三等奖中出507注，每注奖金为9298元； 其中152注采用追加投注，每注多得奖金5578元。追加后，三等奖单个总奖金为1.48万元。

奖池方面，44.57亿元滚存至12月25日(周一)开奖的第17151期，再次刷新历史最高纪录。