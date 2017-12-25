晨报记者 唐 舸

昨晚，在两大中锋均被罚下的情况下，上海男篮在CBA联赛下半程首战中主场失守，以114比118败在广州男篮之手，赛季被对手完成双杀。弗雷戴特和明纳拉斯分别拿下31分和32分。

凭借着曾文鼎在首节的意外爆发，连续命中3个三分球，上海男篮打出了强势开局，获得16比8的领先优势。不过，在明纳拉斯命中上海队首节的第四个三分之后，球队的进攻则陷入停滞，被广州男篮很快追近并反超了比分。

第二节和第三节比赛，广州队白人中锋汉斯布鲁在内线大杀四方，让上海队内线很难抵挡，好在明纳拉斯和弗雷戴特的火力不减，上海队带着9分优势进入最后一节。

关键的第四节，上海男篮的两位中锋张兆旭和董瀚麟先后因为六犯被罚下，其中董瀚麟第六次犯规是因为和对方球员有争执而领到技术犯规。两大内线的离场也使得上海队失去了内线的屏障，主帅刘鹏不得不用明纳拉斯换下弗雷戴特，以加强内线的保护。如果不是依靠曾文鼎最后命中的三分，上海队恐怕常规时间已经落败。

进入加时赛之后，广州队小外援克里斯顿又恢复活力，连续攻击篮下得手，带领球队迅速建立优势。缺少内线支点的上海队则难以在进攻中打开局面，虽然在最后时刻，上海队频频采用犯规战术，试图挽回败局，但依旧无法改写结果。