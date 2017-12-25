聚焦2018农村市场：苏宁农村电商全面推动消费升级

李雷

2017接近尾声，距离苏宁发布农村电商战略已有3年。三年来，依托“销售、纳税、就业、服务、造富”在农村直营市场的“五当战略”，通过苏宁易购直营店、中华特色馆等渠道反向推动农业的产业化发展，推进智慧零售下乡，苏宁已经在农村市场线下布局了2100多家直营店。与此同时，通过电商学院、扶贫实训店等带动农村脱贫致富的实训课，助力农村商户创收。

近日，苏宁发布了新开500家直营店的开发战略，2018年将会是农村消费升级的重要转折点，同时进行了一系列的店面升级，全面提升苏宁易购直营店的整体服务能力。

用户需求推动门店升级，农村苏宁店越开越大

进入12月，笔者再次来到了苏宁农村市场的第一家店——苏宁易购洋河直营店，发现该店已经置换成了大店面。临近年关，不少顾客来到店里选购新年换新的家电，店里相当热闹。苏宁洋河直营店只是苏宁在农村市场布局的一个缩影，随着农村城镇化建设加速，农村市场消费者需求也随之升级。

随着818、国庆、双十一等大促节点，农村市场苏宁直营店内销售火爆，越来越受到当地消费者的青睐，为了满足客流量增加的需求，店面越开越大也就成为了必然。苏宁易购农村直营店同样也是越来越多，越开越大，发展势头强劲。

据了解，为全面提升店面的整体的服务能力，苏宁农村电商计划在2018年进行店面升级改造，新开店面积将翻倍甚至扩大3-4倍，并引进美的、海尔、海信、惠而浦、格力、先锋等品牌专区，进一步提升厨卫、冰洗等大家电品类的用户体验。

打造农村市场消费全场景，买放心用舒心

“再过几天，咱镇上的苏宁易购直营店里就可以买到便利商品啦，当然还会有大品牌儿童孕婴用品在售，好多亲朋好友和老顾客听说了，都打算来店里看看！”苏宁易购汤山直营店的店长介绍，新业态苏宁易购直营店将于12月28日在南京汤山街道正式营业，扎根农村市场的苏宁易购直营店将迎来新的变革。整合家电、母婴和便利店三重职能，真正推动农村市场消费升级，为农村消费者带来一场新的全场景消费体验。

持续推进母婴进店，引领母婴市场变革

自11月份苏宁红孩子首次进驻直营店以来，截至目前已有覆盖了全国各地近100家的苏宁易购直营店设立了红孩子母婴专区，不仅为县镇消费者带来了品类齐全的母婴产品，更开设了母婴讲堂，真正为广大母婴消费人群带来了母婴消费指南。

作为坚守母婴领域13年的苏宁红孩子，长期致力于为用户打造安心购物、便利购物、省心购物的新生代母婴消费环境，奠定了红孩子在母婴市场领航者地位。而苏宁红孩子线上线下O2O模式，通过直营店导流到线上销售，通过服务站服务本地母婴消费人群、本地的母婴专卖店双线互补的模式，破解了互联网下半场流量瓶颈，为未来母婴行业发展树立了风向标，成为了母婴行业先锋。

按照计划，2018年苏宁红孩子将全面入驻全国2100多家直营店，真正为消费者带来一场母婴变革，全面推动农村市场消费升级。

前不久，苏宁召开苏宁智慧零售大开发战略暨合作伙伴签约大会，拉开了2018年苏宁5000家互联网门店落地的大幕。同期苏宁农村电商规划2018年再开500家苏宁易购直营店，进一步渗透潜力巨大的农村市场，同时通过店面的改造升级、引入新品类，大幅度提升店面综合服务能力，真正在县镇市场打造全场景、全渠道、全品类、全客群的生态链，推动农村市场消费的新变革。