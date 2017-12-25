文／图 晨报记者 陶令

A 热点

民宿

AIRBNB、莫干山、千里走单骑，令民宿这个业态在2017年引发了各种效应。诞生于硅谷的创新大佬在中国并非一帆风顺，也有折戟；莫干山也在鼎盛中迎来了众多的质疑，而“5＋N”模式的牵头人千里走单骑则是在单打独斗的民宿业态中尝试着一条新路。或许诚如其创始人李一兵坦言：“只有集群才能更良性地持续发展，既从根本上解决很多基础问题，也能采用片区的概念来规划运营，用互补多元化的民宿群落来支撑这个业态的发展。此次在莫干山，希望布局旅游全产业链，运营以民宿群落为主体的文旅小镇，创新文旅产业投资及孵化等。”

旅游年

近年来，随着中国作为客源国地位的提升，旅游也成为了外交中的一环。以中外旅游年的名义，各种活动此起彼伏地在两国之间展开。中丹、中澳、中加、中瑞等等，遗憾的是大多数还停留在国家层面的互动，真正能惠及中国公民出游的举措尚不够丰富和实用，或许可以借鉴本月中旬落幕的中澳旅游年，无论是航班的增加、签证政策的便捷还是出游主题的丰富，件件都落在了实处。真正给赴澳大利亚旅游的中国游客展现了独一无二的新奇体验。

B 热词

每年旅游行业都会诞生众多的热词，这一年中在全球和中国屡屡上热搜的一定非以下两个词组莫属：世界版图上的“一带一路”；中国境内的“全域旅游”。

一带一路

一带一路吸引着全球的目光，所经之处的国家和地区，无不全力赶搭这个热词，从旅游诞生而来，如今又带动着沿途所经之地的旅游繁荣和往来，也正是中国国力的增强，令全球版图为之摇旗呐喊，纷纷赶搭这班快车。

全域旅游

至于全域旅游，正成为国内众多目的地打造的目标。之所以被中国众多城市、地区奉为创建愿景，正是因为全域旅游以旅游产业为基石，调动相关行业的整合协调发展，实现所在地区全景化、全覆盖的规模发展，所以在这个概念中旅游热门城市不分大小，而在于更优化的资源整合。由此调动了大城小镇的全情投入。

C 平台化

自OTA之后，旅游行业的平台化特性有了更多元的诠释。或许是基于携程等OTA平台进行的产品供应PK，或许是立足腾讯微信平台开发各种小程序锁定人们的关注力； 又或者是颠覆传统的支付系统和方式，开辟了全程ON LINE 的支付方式，无论是通过支付宝还是微信，旅游行业的翘楚竞相入驻。

无论是线上平台还是社交平台、旅游行业在这波共享经济的发展大潮中似乎想得更明白，也走得越来越大胆了。

D 安全

安全是出游的第一要素，突发的天灾人祸足以在瞬间打击旅游行业。2017的九寨沟地震、阳朔洪水瞬间将这两个旅游目的地的热门指数降至冰点。前者至今仍在重建中，后者则刚刚恢复常态。

相较于天灾的无可奈何，近年来高频发生的人祸——恐袭无疑是更致命的。美国拉斯维加斯十月的枪击事件、长久以来一直笼罩在欧洲上空的阴影——巴塞罗那、伦敦、巴黎和柏林相继发生恐袭事件，令每一个人为之恸哭，无疑也给当地的旅游行业增添了不可估量的负面效应。

E 目的地

中国游客旺盛的出游需求正在吸引着全球对中国的关注。如何迎合中国游客的需求，一系列的目的地营销在2017年席卷全球，其中不乏可圈可点之举。

从4月曝出的新闻——丹麦生蚝泛滥，简化申根签证手续，邀请中国游客前往丹麦“消灭”生蚝，引发众多“吃货”蜂拥而至；也有邀请明星家庭代言、综艺节目实地录制甚至是瞄准2022冬奥会举办，奥地利著名滑雪胜地奥茨山谷围绕着雪场建造、运营乃至设备添置等冰雪主题推出了主题丰富的目的地营销。

总之，吸引眼球、追逐热点，围绕着中国基数庞大的游客人数，全球各地已经拉开了此起彼伏的营销大战。

F 航空

油价起伏、航班延误、机票超售，都在影响着航空业。尽管受世界经济波动的影响，不少航空公司被失误的航油投资所累，但更多的人为事件则令其大众口碑屡屡受挫。无论是远在美国发生的乘客被粗暴地拉下飞机，还是飞行途中拍摄空姐试吃机上餐食的视频曝光，这些都在引发人们对航空公司软实力服务和职业素养等方面的质疑。

新航线开通固然令人欣喜，但在万米高空的封闭空间里，旅客更渴望平等的沟通，友善的服务等源自内心的情感表达，该如何提升人与人之间的情感沟通，有时并不比连接两座相隔千里之城来得更容易。

G 酒店

自第一家五星级酒店落户上海，申城一直是高星级酒店品牌布局的热地，在持续了很长一段时间的平稳发展后，2017年，上海迎来了第四轮五星级酒店品牌的开业热（引自酒店行家樊森的话）。从瑞吉、W到嘉佩乐、康得思，涉及万豪、朗廷、嘉佩乐等众多国际酒店集团。此轮开业热预计还将延续至明年上半年，其中首家落户上海的品牌几乎占到了九成。

在此轮五星酒店开业热中，上海元素成了国际品牌关注的热点。或许是石库门建筑，或许是里弄人家，亦或是浓油赤酱的本帮特色。

H 签证

对中国人来说，拥有一本护照也得匹配相应的签证才能顺利出游的老观念在2017年里，频频被颠覆。从免签、落地签、两年多次、五年多次乃至十年多次，越来越灵活的签证政策被执行，令越来越多的人能真正体会到“说走就走”的愉悦了。

曾经被认为是全球签证最难的国家——阿根廷，终于在今年6月15日，正式宣布向中国公民开放长达十年的个人旅行签证和商务签证。自此，中国人拥有的十年签国家继美国、加拿大、以色列、澳大利亚之后增至五个。

也是在今年里，中国游客多了一份对新西兰五年多次往返签证的期待，除此之外，还有法签48小时出签的承诺，以及在欧洲大陆上开放免签的圣马力诺共和国和实行落地签的乌克兰。

签证手续的简化究竟能给所在国的旅游带来怎样的改观？摩洛哥或许就是一个很好MBA案例，自从2016年6月1日起实行免签后，中国游客蜂拥而至，游客数量呈质的飞跃，马约儿蓝正在席卷整个朋友圈，十足的霸屏范儿。

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