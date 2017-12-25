文／图 晨报记者 陶令 艺酱

时间是公正和平等的，在按部就班走到一年的尽头时，也在为你开启新一年的希望。心怀感恩和期许，每个人都想用自己的方式辞旧迎新。或是一场酣畅淋漓的元旦迎新跑，或是一次登高望远的远足，而隐世在岛上，用烟花来点亮美好的期许

奔跑中迎新@嘉定古城

跨年夜就在本周日，是一个月份的末尾也是2017年的最后一天，你是否想好去哪儿度过这一天，又是否想好2018年的第一天在何处醒来？也许嘉定喜来登酒店能为你崭新的一年带来惊喜！

老城区里的慢时光

是时候放下繁忙的工作了，无须计划一天三顿更不用舟车劳顿出远门，就在古城嘉定的喜来登酒店享受休闲假期。每个房间都配备舒适宜人的喜来登甜梦之床，与家人尽享一夜甜美酣眠。精美的室内设计和周到的服务设施营造了家一般的氛围。椭圆形浴缸、独立浴缸或淋浴间，洗净一天的疲惫也有如此多的方式。拉起窗帘尽情饱览河流及城市天际线的壮美景观，房内还有蓝光播放机、Bose 环绕声音响系统等令人在享受超高品质音乐的同时等待着跨年夜十二点的钟声。

入住行政房的客人则享有行政酒廊的特别使用权，供应早餐、晚间小吃和各式饮料。你可以与家人或朋友聚会交流，或观看自己最喜爱的电视节目放松身心。即使放不下工作，这里也有便利的办公设备供你轻松处理公务。

迎新怎能让自己的健身计划懈怠？无须离开酒店，酒店的健身中心就配备了一整套先进一流的设备、体操房、室内温控泳池及桑拿室。即使窗外0℃以下，你也能在恒温游泳池里斩波劈浪。

工兵：2018年恰逢嘉定建城800周年，坐落在老城中心的酒店附近有不少可逛之处，老街、购物中心、公园、高尔夫球场等娱乐设施，衣食住行一网打尽！

汇聚世界美食

五星的优质服务、完善的娱乐设施，喜来登的美食自然也是不容小觑。纯正地道的粤菜、淮扬菜、上海菜等八大菜系的佳肴出自采悦轩中餐厅。约上亲朋好友来到盛宴餐厅，或零点或自助餐，其鲜香诱人的异域风味均使用了新鲜的应季食材烹饪而成，再搭配上亮丽现代的风格，并伴有令人赏心悦目的花园美景，真是大饱口福和眼福啊！如果你是日料爱好者，MIYABI雅日式餐厅一定对你的胃口。清新、现代的氛围中，品味经典和现代风味的日式佳肴，大厨还用心以极具创意和诱人的方式精心准备了新鲜美食，如生鱼片、优质的铁板烧和多种海鲜供你选择！

工兵：在餐厅还会有悦耳动听的现场音乐，一边尽享美食，一边聆听音乐，好不惬意！

元旦迎新跑

寒冷的冬天你怎能窝在被窝里度过？天气已经无法阻挡跑友迎新的热情了，通过跑步的方式来迎接新年的到来，表达对新年的美好期许，如此意义十足的上赛场迎新跑已经进入了第四个年头。

今年近千名跑友成功报名了此次上赛场迎新跑的赛事，不到一个小时名额就被秒杀。如今距离“2018蒸蒸日上迎新跑”开赛不到一周的时间了，估计跑友个个摩拳擦掌在为比赛中跑出好成绩而努力，而在元旦赢得好彩头也是一种祈福呢。

今年，迎新跑赛事组委会特别为全体选手提供了免费体检服务，面对上海以外成功报名的选手推出了周到的“异地选手参赛包快递服务”，这两份大礼包还不快快收下？

工兵：如果你已连续四年报名参赛，即可受邀成为蒸蒸日上迎新跑“RunTheTrack 会员俱乐部”的首批星际成员，还能享受独有礼遇！

新年当岛主@崇明岛

都说解甲归田，却终究难舍繁华都市的璀璨夜空。跨年夜不如化身为岛主，上崇明岛去迎接东升的第一缕阳光，与辞旧迎新之夜的璀璨烟花，遥相呼应。

地道的岛上生活

既然上了岛，自然不能错过崇明本土的食材了。从老白酒、白切羊肉到米糕、玉米等五谷杂粮，这些都出现在崇明金茂凯悦的餐桌上和各个展示的空间里。

推开客房门，那一盘由水果黄瓜、小番茄组成的果盘就在提醒你，欢迎来到从农田到餐桌无缝连接的原生态岛——崇明岛。尽管是冬日，岛上充足的阳光却令人暖和了许多，从舒展筋骨开始，请将所有的节奏和感观调试到岛民模式，悠闲自在地体验身为岛上一员的轻松和惬意。

午后的阳光总是令人昏昏欲睡，来到岛上，每一寸时光都值得慢慢度过。品一口香茗，无论龙井、铁观音还是普洱、金骏眉，茶苑里的精品茶品还得配上那一口崇明岛小点心才暖心，有杏仁酥、条头糕、开口笑，如此的茶点搭配，也与桌面上摆放着的中国象棋、围棋极为般配。

跨年之行最舒心的莫过于举家上岛，即便是家庭里的狗狗成员也能跟着一起迎新欢度。酒店特别在一楼的房间里推出了带狗狗入住的房型，从憨厚的萨摩耶、爱美的博美到胆小的泰迪，汪星人与主人形影不离，赢来了众多汪星人家庭的啧啧称赞。

工兵：二楼咖啡厅迎新之夜的自助餐桌自然是各种“重磅货”云集，有澳洲雪花牛肋骨、崇明烤全羊、焗生蚝等各色美味，也有孩子钟爱的小丑及魔术表演。而压轴的大戏一定要熬到零点才有缘相见——一场倒计时开启大幕的烟花表演，既带你回味闹市中久违的璀璨烟火，也重拾那份熟悉的跨年味道，在繁星点点中迎来2018的第一天。

山水之间祈福@宁波溪口

虽然天气一天比一天冷，但心怀美好，依旧温暖。新年去溪口登高祈福，用好口彩迎接你的2018。

与雪窦山的“对话”

繁忙的工作、快节奏的生活方式，当你来到溪口时，一切都慢了下来，带着家人寄情于雪窦山山水之中，洗净一年的疲惫迎接美好新年。

沿着蜿蜒的山路穿越至宋代始建的入山亭，放眼望去，一座金身弥勒佛坐落于山中央，坦腹屈膝，笑容可掬。新年之际，每个来到雪窦山的游客都会来此为家人祈福，更是许下心愿——在新的一年里不忘初心追逐自己的梦想。

雪窦山也不只是温柔似水，寺前的千丈岩瀑布，乳泉之水流入锦镜池，穿过关山桥，在千丈岩倾泻而下。气势磅礴的样子用北宋诗人王安石的“拔地万重嶂立，悬空千丈素流分”形容一点也不为过。

离别了雪窦寺不妨体验2公里长的观光索道和幸福快车，自下往上翻越历代文人多有赞美的三隐潭大峡谷，最终到达山头的三隐潭。这条经典登山路线将“若以风光画之论，此图传世不商量”的美景收入眼底。

工兵：游玩雪窦山景区需到雪窦山游客中心统一换乘绿色观光巴土，相关费用已含在门票中，停靠三隐潭、徐凫岩、雪窦寺等站点，当日可多次乘坐。山上日夜温差大，大家要做好保暖工作哦！

浓情家乡味

爬山也是个体力活，来一碗热气腾腾的特色牛肉面舒缓疲惫的身心。百年老店“奉化牛肉面”一定让你大饱口福，不但有红烧牛筋面、干泡牛肉面，每碗都汤汁鲜美、面条筋道，还有各式各样的炒饭。推荐当地小吃玉容糕，香甜软糯的口感让你爱不释手不知不觉就多吃了好几个。

在小镇中闲逛也别有一番风情，从面店出发，街边小贩叫卖恍若穿越至民国时期，充满着年代感。历史爱好者则推荐去蒋氏故居和溪口博物馆游玩。

工兵：景点大多集中在一条街上，十分便捷，建议购买溪口景区联票包含蒋氏故里的门票，可以省去一大笔费用。