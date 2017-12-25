文／图 哑哑

每年此时，大家都在为跨年准备，欢乐、喜庆都随着一段新旅程的开启而令人憧憬

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悦榕酒店和度假村集团

“一直致力于为身心疲惫的旅人提供放松与舒适，同时持之以恒地履行着对可持续发展的承诺，20多年来，悦榕酒店和度假村不断为环境和社区创造惊喜。2018年，集团计划在全球开设4个不同品牌的8家新酒店中，仅中国市场就占了半壁江山，囊括旗下三个品牌。”

从生态旅游县安吉到连接澳门的重镇——珠海，从热带植物天堂西双版纳到金山岭长城脚下的，悦榕集团将旗下的悦榕、悦椿和首家悦苑品牌都分布在中国地大物博的板块上。无论是历史悠久的旅游地标地或是新近崛起的生态旅游小城，正是旺盛的旅游需求在引导着集团这两年布局中国市场的战略方向。

在2018新亮相的酒店中，最受关注的要数首家悦苑酒店在金山岭长城的落户了。坐落于滦平县山峦起伏的金山岭长城景区，坐拥长城脚下的优越位置，或许将吸引更多“不到长城非好汉”的境内外游客，在徒步攀登这座联合国世界文化遗址和观赏壮观的长城之余，也能享受到独特的入住体验和个性化的假期。

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西班牙伊比利亚航空

“马德里的圣诞季已开始了，整座城市无论街道或商店都全然一派节日氛围，漫步其间赏心悦目。或搭乘Naviluz的圣诞巴士，流连观赏马德里市中心的主要街道，欣赏流光溢彩的圣诞装饰，无论是孩童还是大人，都会对此毫无抵抗力，就随着这辆圣诞巴士进入缤纷多彩的世界吧！”

据统计，西班牙已成为中国旅客的热门旅游目的地之一，今年第二季度，前往西班牙游玩的中国游客满意度已高达78.85%。作为每周三班直飞上海马德里往返的西班牙伊比利亚航空公司，努力在万米高空为每一位乘客打造西班牙颇具盛名的美味佳肴与精致的西班牙美酒。

洲际飞行途中，也丝毫不用担心寂寞。经济客舱的每个座位都配备了可供娱乐的9英寸电视屏幕。这个高空影片库里，每月更新的电影多达67部，其中部分已有中文配音或配有中文字幕，还有112 部电视剧与纪录片以及900多个音频节目与电子游戏。

马德里圣诞季的精彩可不仅限于这两天，每年1月5日至6日是西班牙三圣节，5日当晚的游行颇为壮观，全程长达三千米，游行队伍中有着2000多名音乐家、舞蹈家与杂技演员；喜欢购物的人则一定要留得晚些，因为大促销活动是从1月7日正式启幕，席卷整个马德里的所有商店。

“老凤祥杯”2017上海旅游纪念品设计大赛颁奖举行

近日，2017“老凤祥杯”上海旅游纪念品设计大赛颁奖典礼及纪念品趋势发布会在国际饭店举行。本次大赛以“上海视角”为主题，作品征集历时3个月，1800余位参赛者提交了2200余件作品，经过多轮评审，最终评选出12件获奖作品。

此次评审打分以创意创新性、时代创意性、市场发展性、艺术鉴赏性、便携实用性为准绳，再结合“上海发布”、“乐游上海”等网络投票数综合评出了最具商业价值奖、最具市场潜力奖、评委推荐奖、优秀设计奖。

据了解，现场还发布了2018旅游纪念品（礼品）行业流行趋势的预测，其关键词分别为智能开发、虚拟体验和东方表情：虚拟和实物结合的网红旅游纪念品，可借助网红经济的流量，推动智能化开发； 同时，新科技发展的日新月异，促进环保型新材质新工艺应用更加广泛；体现当下生活风尚的太空蓝、红金色的流行色在新年度里将表现得更加出挑；2018生肖狗年或将带动浓郁民俗特色生肖纪念品的市场热潮。

万豪国际集团上海地区30余家酒店倾力呈现“禧遇万豪”婚博会

近日，万豪国际集团以“禧遇万豪”为主题于上海展览中心成功举办婚博会。来自集团旗下的12大品牌，逾30家酒店倾情参与。除了为宾客展现婚宴布置、婚宴套餐，礼服婚纱秀外，还安排了婚礼筹备讲堂，为新人们讲解婚礼筹备相关信息。

参展的酒店更是各具风格，新人可根据自己的需求挑选适合的婚宴酒店。上海佘山茂御臻品之选酒店还原了法式浪漫的婚礼教堂，上海外滩W酒店2050平方米无柱宴会厅可满足大型婚礼的需求，上海明天广场JW 万豪酒店可举办户外泳池婚礼，上海淳大万丽酒店的空中花园可举办浪漫的婚礼仪式，上海威斯汀大饭店大堂内的悬空玻璃天梯适合新人拍照留念。

万豪国际集团中国东区副总裁马雷表示，“我们希望通过此次婚博会集中呈现旗下酒店各具特色的婚宴套餐、地道精心的餐饮服务，及更大力度的婚宴优惠和礼遇。”

曼谷暹罗百丽宫邀你一起感受全新购物体验

哈利波特系列的铁杆粉丝有福了，今年冬天，曼谷暹罗百丽宫在圣诞节即将来临之际，大手笔地打造了哈利波特的圣诞魔法世界，从今年12月到次年3月，让你身临其境的感受哈利波特的故事场景，享受全新的购物体验。

哈利波特的圣诞魔法世界将展售许多全新设计的商品，从商品布置到主题区的设计，都充满魔法世界的元素。除了各种绝对会让“哈利粉”为之疯狂的商店之外，吸人眼球的还有互动游戏区，趣味十足。

这一次的哈利波特的圣诞魔法世界活动，将能丰富大家的购物体验，在圣诞新年来领之际，让每位顾客们有机会感受时空穿梭的精彩，详情可上暹罗百丽宫官网进行查询。

绍兴开元名都：推出客房冬日限量特惠

绍兴开元名都自开业以来，便受到了广大宾客的青睐。不仅能让宾客身处繁华都市的边缘，还可独享一份宁静与清幽的高雅。除此之外，还荟萃了中、西、日等多国美食，宴会厅、会议厅、金爵会所、康体俱乐部等配套设施也是一应俱全。

即日起至2018年2月28日，宾客预订绍兴开元名都酒店高级双床房/高级大床房1间夜，即可享受专享活动价。非会员活动价：非周末528元、周末578元；会员活动价：非周末478元、周末528元，均含中西式自助早餐2份。此活动平时入住无需担保，所有法定节假日入住需担保，具体以酒店为准。