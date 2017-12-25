大唐极致美背后的叙事割裂感

晨报记者 陆乙尔

《赵氏孤儿》 上映七年之后，陈凯歌再度进军贺岁档。这一次他带来的是筹备制作长达七年的奇幻电影 《妖猫传》，与上一部他执导的同类型影片《无极》恰巧间隔了十二年。许多人对后者的“烂片”印象逐渐改观，而新作的口碑再次呈两极分化趋势。上周五上映后，在首周三天破两亿元、相对其体量只能说表现较为一般的票房成绩下，爱《妖猫传》的人对影片中盛世大唐的极致之美念念不忘，而“恨”它的人，再次对这位第五代导演领军人物表达了“怒其不争”的感慨之情。

票房

或成陈凯歌十年来最佳

上周五，《妖猫传》正式在内地上映，与同日上映的《机器之血》《心理罪之城市之光》 以及已经上映一周的《芳华》展开了“激烈厮杀”，三天下来战况胶着。

猫眼专业版数据显示，截至昨日晚8点，三部新上映影片的三日累计票房以《妖猫传》的2.32亿元为首，《机器之血》1.86亿紧随其后，《心理罪之城市之光》1.38亿元排在第三。然而随着《芳华》口碑持续发酵，三部新片的单日票房仅在上映首日力压《芳华》，随后周末便被反超，后者也成为上周末唯一单日票房过亿的影片，目前累计票房已达8.17亿元。

首映日当天，成龙主演的科幻题材影片《机器之血》以约30%位居第一的全国排片率，单日票房报收7800万元，《妖猫传》 以约400万元的差距位居第二。随后周末两天，《芳华》 顺利夺回单日票房冠军宝座，《妖猫传》 则以稳定在24%左右的全国排片率，继续稳居票房榜榜眼位置，上映三天单日票房均未破亿。

相比陈凯歌上一部在2015年暑期档上映的作品《道士下山》，此次《妖猫传》首周票房有所上涨。前者首周三天报收1.9亿元，累计票房4亿元。后者据猫眼专业版预测，总票房为5.09亿元。尽管这一预估成绩并不突出，如果实现《妖猫传》将是陈凯歌近十年来电影的最佳市场表现之作。

口碑

景美人美，梦回大唐

目前《妖猫传》豆瓣评分为6.9分，比开画时的7.2分略有小跌。从评分的人数比例来看，近7万的评分者中占比最大约37.5%的人给出三星评价，紧随其后约36.2%给出了四星，其余五星与两星以下各占一半。

《无极》之后陈凯歌拍了《梅兰芳》《赵氏孤儿》《搜索》和《道士下山》，豆瓣评分分别为6.9分、5.8分、7.3分和5.4分，单从《妖猫传》的评分来看只能说影片水准在及格以上。不过从影评人与普通观众的反馈来看，妖猫传的优点与缺点同样明显，也许这也是目前口碑趋于两极分化的原因之一。

毫无疑问，《妖猫传》 是美的，景美人美，令人唏嘘的帝妃爱情与少年执着也让人感受到了悲剧之美。陈凯歌拍戏向来倾向于实景拍摄，这一次历时六年才完工的“唐城长安”，带领着观众“梦回大唐”，真实又梦幻的感觉恰到好处，既有视觉冲击力，又不会过于“喧宾夺主”，以故事和人物背景的辅助作用无缝融入影片。

同时，许多人赞叹，陈凯歌拍出了一众演员的“最好状态”。最受关注的杨玉环，张榕容一出场便打消了观众的疑虑。就剧中角色最终成为历史硝烟下牺牲品的命运来说，陈凯歌希望高贵且具有神秘感的杨贵妃，尽管内心深处波涛汹涌，但表演必须“云淡风轻”，而张榕容出色地完成了任务，“她的脸是华美但安静的，眼睛里沉静哀愁的同时还有种光辉”。除此之外，黄轩是“疯魔”白乐天，染谷将太是“迷之微笑”空海和尚，秦昊是“贪生怕死”金吾卫，张雨绮是“妖艳魅惑”春琴，张鲁一是“癫狂霸气”李隆基，辛柏青是潇洒酒仙李白，刘昊然是意气风发少年白龙，陈凯歌“将对的演员放到了对的位置”，人物活了，这个“幻想世界”也就活了。

遗憾

丢了原著哲学思辨

为了更好地改编日本原作小说《沙门空海之大唐鬼宴》，陈凯歌为《妖猫传》请来了李安御用编剧、曾写过《卧虎藏龙》《饮食男女》等经典影片剧本的王蕙玲。相比原作，电影最大的改动是精简了人物，比如僧人空海的好友、遣唐儒生橘逸势便被删去，一部分性格加到了白居易身上。

尽管已经作了大幅改编，还是有许多观众表示，影片前半部分和后半部分割裂感严重：前半段是白居易的时代，让大家惴惴不安的杀人妖猫引得主角二人组开始探查谜团，节奏紧凑，颇有悬疑破案片的感觉，后半段则着重于唐玄宗时代的贵妃传说，阿部仲麻吕将从极乐之宴到马嵬驿兵变盛极而衰的真相娓娓道来。然而到了结尾，白乐天、空海与丹龙白龙会面的过程又过于仓促。

同时，也有原著粉提出了自己的不满，比如电影丢掉了原著带有的哲学思辨——小说中空海和妖猫在陈宅会面时以言语斗法，而这一段在电影中仅余空海向猫妖追问血案的线索。还有影迷认为，“影片场面大格局小，到头来还是一个人人都爱杨贵妃的玛丽苏魔幻神剧，把《无极》又用幻术演了一遍。”

对于展现“大唐盛世”的核心主题，也有影评人表示，由于受到原作所限，影片所展现的唐文化终归带有“日本的基因”，“陈凯歌和王慧玲都没有对日本作家的想象做进一步处理，电影中的文化符号混乱，情感暧昧，深情的部分反而难以得到体现。”