百名天才少年首次集结

记者 曾索狄

晨报讯 展示过最大规模的游戏道具和记忆力惊人的天才，《最强大脑》还能给观众带来什么刺激？日前，这一科学新真人秀经典品牌在南京宣布，将于明年1月5日升级为更年轻的《最强大脑之燃烧吧大脑》并登陆江苏卫视，百名从全国各地选拔而来的天才少年将集结亮相。

记者在日前的发布会上获悉，《最强大脑之燃烧吧大脑》从节目的根基上、整体走向上进行了颠覆革新。制作方远景影视副总经理王刚透露，节目大胆调整了选手定位，把目光对准14至25周岁高智商的少年，“我们历经半年时间，在全国十万选手里一层层选拔，初试、复试、面试，选出来100位代表中国最高智力水平的天才少年。”

参与主体改变了，节目的形式自然也有调整。王刚表示，以往《最强大脑》的选手更多表现的是某一类项目上的天分，但这回选出来的百位少年可以说是综合性的，“记忆力、空间力、推理力、逻辑力、创造力……我们希望讲100个天才少年的群体故事，100个绝顶聪明的人共同进入一个极具压力和竞争感的比赛，他们如何竞争如何战胜对手，这会是多么精彩。”

此外，《最强大脑之燃烧吧大脑》除了由刘国梁、蒋昌建、陶晶莹组成的全新“铁三角”坐镇外，赛制也将升级，包括大淘杀、双人PK赛、团队赛、国际赛等。

同时，在前几季节目中被观众封为“脑力大神”的“水哥”王昱珩、“世界记忆大师”王峰、“蜂巢迷宫”挑战者鲍橒三位选手将升级为队长身份，组成“最强队长”阵容回归并带领“天才少年团”展开刺激的分队厮杀。