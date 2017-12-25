钱德勒



看完《妖猫传》，深深地被陈凯歌“打动”了，这种打动是很复杂的。没想到花甲之年的凯爷，还能有那么饱满的创作冲动去造那么纯粹以感官享受为诉求的饕餮之梦，他真的打造出自己理解的大唐盛世，极乐之宴打通人鬼妖三界，恨不得把敦煌上的色彩如美酒如肉泥一样泼洒在大银幕上。也因为此，加之之前的大场面，我看到不少朋友啧啧惊叹，也算原谅了早前《无极》带来的心理“伤害”。第五代导演对于视觉的把控，特别是色彩的敏感，的确有一手。

而我呢，更为唏嘘的是，想不到第五代导演中的冯小刚和陈凯歌不约而同地选择在2017年为自己的少年记忆造梦，前者是文工团，还带着那么一些往昔岁月里真实经历过的影子，而到了 《妖猫传》，陈凯歌就如同电影《无极》里的昆仑，一路疾跑到了大唐，在大唐做了横亘三十年的梦，梦里有李隆基、杨玉环、李白、高力士还有白居易等等。我看过原著小说《沙门空海之大唐鬼宴》，书里那种对于生命的思考，那种努力探索虚无之真谛的禅意，到了电影里消失殆尽。电影里的故事，仅仅只在探索一个真相，杨玉环是怎么死的，她死之后，还有谁记得她，始终爱着她，《长恨歌》里的“此恨绵绵无绝期”是否隐藏着一个不为世人所知的爱情悲剧。是的，在陈凯歌看来，《长恨歌》不是写李隆基和杨玉环，而是写一个叫白龙的幻术少年如何违背师傅的旨意，如何与朝夕相处的师兄弟丹龙割裂，生而为人，死后为猫，都要护着杨玉环的美丽——实际上他所捍卫的仅仅是肉身的完整和鲜润。

不太像唐朝传奇，倒像一个恋母情结的弗洛伊德故事。

陈凯歌对这个叫白龙的少年寄托了很沉重的感情，为了让观众相信这个“真相”并为之心醉，他也在故事之外玩起了“幻术”，你以为白居易是主角，他是深爱杨玉环的，一定要为她创作旷世诗篇，结果你发现他的动机并没有那么纯粹，只是想赢了李白而流芳百世，所以才拉着沙门空海上下求索。而在这个讨问真相的过程中，成年男子鱼贯而出，可惜都成了白衣少年的敌对方。李隆基醉心帝王权术，所谓极乐之乐就是掌控任何人包括爱妃杨玉环的生死；李白是疯醉汉，却似乎对于真命天子保留着忌惮、臣服；高力士是贱的；陈云樵是淫的，贪的；幻术大师黄鹤是邪的……所有这些设置无不为了衬托少年白龙金子般的灵魂。电影里有一句台词是杨玉环说的，李白在，大唐才真的在。我猜测，导演心中认为，白龙才是大唐风流的精髓，大唐盛世，就该如少年一样天真无邪。

这样的故事肯定很多人受用，少年，是多么美好的词汇。尤其在今天，我们谈了那么多油腻的中年人，这个词更弥足珍贵。我确实挺佩服陈凯歌内心深处那一点少年心气儿，事实上从《霸王别姬》到今天的《妖猫传》，倘若仔细琢磨，这股少年心气倒像是唐风遗韵没有断过，最美好的事情都发生在步入成年世界之前。

陈凯歌，一直是少年。