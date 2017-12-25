韩松落



看了电影 《妖猫传》，怅然若失，像从一场大梦之中醒来。我想，这个电影，虽然是以悬疑为壳，但它真正要讲的，就是一场大梦，一场盛宴。唐朝，就是那场盛宴，杨玉环，就是那场盛宴的组成部分，还有李白、白居易，都是那场盛宴的华彩部分。

在这个故事里（我的意思是，这不是历史），的确有个盛宴，叫极乐之宴，这场宴会，是大唐这个盛宴的缩影和象征。杨玉环是这场流光溢彩的盛宴的由头，李隆基就是为了让大唐 IP 有个具体的代言人，为了把她的美昭告天下，举办了秋千见面会和极乐之宴，荟萃了这个国家方方面面的精华，让八方宾客仰望她的美，让人们知道世间竟然还有这样的享受。

这其实是一场青春盛会。是中国青春的一次喷射。所以，这个电影里，会有那么多有少年气的演员，黄轩、染谷将太、刘昊然、欧豪、李淳、阿部宽、张天爱。

但盛宴终于过去，紧随其后的是衰败、荒凉和残秽，前朝的遗恨，化身为惨厉的黑猫，四下作祟。直到三十年后，白居易和来自日本的小和尚空海，在长安相遇，他们拜访那个年代留下来的白头宫女、幻术大师、舞蹈和杂技大师，翻阅诗文，盗取证物，他们痛心疾首地寻找杨玉环去世的原因，寻找盛唐突然中断的各种征兆、痕迹，似乎，找到了原因也就找到了重现的可能。

而那场盛宴，有可能只是一个幻觉。杨玉环的美貌是幻觉，极乐之宴是幻觉，花萼相辉楼是幻觉，杨玉环的爱情是幻觉，“上穷碧落下黄泉”也是幻觉，白居易已经知道了真相，知道了杨玉环是被李隆基欺骗赴死，但他非要按照他原来的思路去写《长恨歌》，那是艺术家的创作真实。他写出来的《长恨歌》，其实就是幻术变出来的九个瓜，是后世人们的推演、猜测、渲染。

真相到底是怎样的？杨玉环是怎么死的？她和李隆基之间到底有没有爱情，根本不重要了。重要的是，人们所相信的那个幻觉，只要相信有那一场盛宴，人就还能好好地活下去。有人说，《妖猫传》其实是一个浅薄的爱情故事，但我从这个故事里，并没有看到爱情，只看到爱情的幻觉。那比爱情更伟大。

甚至，连这个故事，也是一个幻象。空海和尚，很可能已经在海难中死了。在电影里，只有他坠落深海的画面，没有他获救的画面，乘着木筏走向远方的，是那个抱着孩子的女人。整个故事，也许就是他在坠海之后的一个闪念。

一切都是空无。抱着孩子的女人，也许只为了告诉众生，怀中的孩子（执念或者妄念）睡着了，心里也就安静了。心中的爱恨不甘散了，怨灵也就消失了。

但陈凯歌的善良之处在于，他给出的空无，不是虚无荒凉的，而是甜美的。在幻觉的火焰里，每个人都熠熠生辉，爱恨都有结果，《长恨歌》千古流传，人们的生命体验，都得以通过记忆，通过诗歌、绘画、电影、传说延续下去。这是唯一的安慰。

很多画家，都会在自己的画作上，给自己安放一个位置，他们把自己画成路人，向着画外望出去，像一个签名。

陈凯歌也在《妖猫传》里，给自己安放了一个位置，不是白居易，也不是空海，更不是白龙，而是丹龙。幻术大师的儿子，极乐之宴的亲历者，杨玉环命运的见证人。多年以后，他在街头，用幻术讲述故事，输出观念，像一个说书人。或者，像一场盛宴的厨师，在宴会结束后，收集人们对极乐的感念，转身离去。

而我们也在他离去之后，久久觉得怅然，能够激发这样的怅然，叙事上的缺陷，故事里的下次，全都可以忽略。就像大唐，在多少年之后，留给我们的，也就是一抹繁盛后的怅然。