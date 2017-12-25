关于杨贵妃的同题作文

长凤新



如何描写一个绝世美人？

陈凯歌拍《妖猫传》，再次面对很多中国导演曾经面对的问题：找到他心中的那个杨贵妃。之前得知他居然选择了中法混血的张榕容，不少人倒抽一口凉气，觉得这是一场冒险。等到张榕容一袭华服在电影里亮相时，倒叫人想起罗兰·巴特形容葛丽泰·嘉宝的话，“即便极端美丽，却不是描绘出来，而是在光滑易碎之物上雕刻出来的。”

那张脸可谓正大仙容，极具雕塑感，由此与中国传统美女以及银幕上无数个杨贵妃划清界限，但又像是从无数张美人面孔里浓缩提炼出来的，既让人无法具体讲出妙处所在，却又不得不承认那张脸确有倾国倾城之伟力。罗兰·巴特形容嘉宝的完美，“与其说是形体上的，不如说是精神上的”，“独特之处在于观念范畴。”用在这版杨贵妃身上，也是妥帖的。

《妖猫传》就是要把杨贵妃往观念范畴里做。据说陈凯歌在片场调教张榕容，“要静，要虚，除了眼睛以外其他都不可以多。”这样收敛，当然是做成一尊众人仰望的神像。只见镜头里这个杨贵妃缓缓转身，荡秋千时万人翘首，周身永远罩有微光，让诗人让少年让乱臣贼子心旌摇荡……都在彰显她就是盛唐的面子，她的香消玉殒，昭示这个王朝行将衰颓。

对于倾慕者尤其是写作者来说，接下来的问题是，如何写好杨贵妃这道同题作文。极乐之宴上，见杨贵妃之前，李白写出“云想衣裳花想容，春风拂槛露华浓”。在电影里，当时大醉的李白说，诗不是写给杨贵妃的，也不知道是写给谁的——纯属酒后断片。三十年后得知这一真相的白居易，甚至气急败坏，因为那首诗所充盈的赞美与热爱全部落了空。不过，原著小说里，空海再三赞叹这首诗乃是才情之作，“是汪洋恣肆的才华。是自然而然脱口而出的才华”，“再怎么浪费也不会枯竭。”一再提醒读者：这样的诗人诗句，是盛唐的底子。这正是杨贵妃对李白说“大唐有你才了不起”的原因所在。也只有她的美，才能与这样耀眼生辉的诗句相匹配。所以，李白见没见到杨贵妃，丝毫不妨碍他写出那个时代的极致风姿。作为盛唐的符号，这诗不是写给杨贵妃的，还有谁承受得起？

参透了这一点，白居易终于没再纠结于唐玄宗杨贵妃情史的真与假，他延续了李白的“一字不改”，因为，“情是真的“。从《清平调》到《长恨歌》，再到《妖猫传》，虚虚实实，假假真真，盛唐那朵最娇艳的牡丹，因此在一代又一代作者笔下盛放并得以永生。