黄佟佟



《妖猫传》赞誉不断，怀着良好的愿景去看陈凯歌的翻身之作，结果还是失望而归。

场面不能说不好看，最开始的唐宫之美，空旷宫灯下的一地银光，还真颇有皇家气派。但是，真没有想象中的好看，或者说没有陈凯歌所认为的好看。

首先，被人称赞的盛唐气象，因为审美的局限，拍得甚为局促。

全剧最重头的“极乐之宴”，并没有突破我们的想象，陈导的想象力也只到了酒池肉林这种级别。幻术大师一开场，牡丹地毯一掀，是玫瑰色的酒池子，同样的镜头居然出现了两次，一堆唐代男女围着酒池子做惊奇状，皇家气派基本就是红的衣裳金的龟……在一个50后直男的审美里，大概极尽金光闪闪骄奢淫逸就算是盛唐气象了吧。万紫千红里，再配上一个木木的杨贵妃、阴阴的唐玄宗、肿眼泡的李白，还有呆呆的阿部，所谓大唐盛世的极乐之宴，简化成了一个大帐蓬里的“极乐之宴”，只能说明导演实在想象力有限。

其次是故事改编的空间有限。

《妖猫传》 改编自日本魔幻小说《沙门空海之大唐鬼宴》，讲的是一个什么故事呢？简单地说就是一只妖猫引发的血案，幻术大师黄鹤记恨唐玄宗破了他的幻术，杀了自己的老婆，与四川酷似妻子的有夫之妇杨氏生下一儿一女，几经周折将女儿杨玉环嫁给唐玄宗，本想生下有自己基因的孩子当******，后来发现杨玉环不能生育，于是离间安禄山搞出安史之乱，在马嵬兵变时，本想让杨玉环假死，但高力士在假死的针上动了手脚，杨贵妃提早醒来，吓疯了，而此时幻术大师身边的两个童子丹龙与白龙看不过眼，带着杨玉环跑了，丹龙为了成全白龙对杨玉环的爱走了，但白龙在与杨玉环亲热时发现杨爱的是丹龙，于是为了引出丹龙，他化身为猫妖，把******吓死，搞出一系列古古怪怪的事，引发了空海和尚与白居易的联手查案……这剧情虽然十分狗血，但魔幻小说都这套路，可想而知，这种剧情要改编成电影，特别难。但去掉这些情节，《妖猫传》的人物就不成立，比如原本沦为报复工具的杨玉环就显得特别呆滞，而原来为罪恶之源的幻术大师变得可有可无，甚至妖猫报仇的复杂性也变成了为爱情献身……取了原作者的半张皮，导致剧情禁不起任何推敲，“为什么跑到陈家查案，突然又带着和尚跑去皇宫看风景了，这个逻辑根本不成立啊……”这是看电影的时候，旁边一个女孩的轻声质问。

支离破碎的剧情，若即若离的人物，难怪原著作者、日本小说家梦枕貘在看过《妖猫传》成片之后只说了四个字：“梦想成真。”除了场面的华丽之外，他还能夸什么？其实改编小说，无论怎么改，小说的核心情节不能改，去掉了故事的核心张力，这个故事就不成立。当然这种不成立固然是因为各种外在的掣肘，但把这个故事的核心拿掉，而取其浮华的表面（而且也并没有表现得如何好），不能不说这真是一场形式巨大的浪费。美则美矣，但也真是有限。