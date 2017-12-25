晨报记者 曾索狄

“来了，来了，该怎么办？对，我们应该这样，我走到这儿，这个时候情绪放在这里……”虽然晨报对邓超的专访被安排在当天的最后一场，但他的状态还是很好，说到兴起，拉开椅子站起身，还原他在电影《心理罪之城市之光》一场重场戏。《心理罪之城市之光》改编自雷米的系列小说《心理罪》最后一部，邓超扮演天才警探方木。这个历经沧桑却始终在感性与理性之间挣扎的人物，让邓超很兴奋——他不在意之前有多少个版本，他觉得方木时时在呼唤、观察自己。

上一个让他如此投入的角色，是《烈日灼心》里的辛小丰。邓超曾说，在心里会永远给小丰留一个房间。现在，他对方木也一样，“演的时候，你就是在跟一个无形的人物和世界对话，这个无形的人物每天也在看着你。”

接演方木，“在心里给他画像”

两年前，制片人江志强带着导演徐纪周找到了邓超，邀请他出演《心理罪之城市之光》中的方木。此时，同样根据雷米系列小说《心理罪》改编的网剧已经走红，另一部同题电影也已经立项。

当时邓超并没有读过原著小说，甚至对作者雷米都有些陌生，但他还是被打动了。看完原著，他信心更足，“很多人喜欢方木，我也是其中之一，我那么喜欢他，还能变成一个创作者，创作这个时期的方木，接近他。”

这个阶段的方木什么样？历经沧桑，头发灰白，眼睛时亮时暗。邓超说，就像方木给嫌犯画像，他也在心里给方木画像。“他的故事决定了他的可能性，他已经不那么年轻。我们塑造人物的时候，经常会从别人那儿找答案，比如米楠（刘诗诗饰）说，他只有在探案的时候眼睛是亮的。这就是一个非常好的形容，为什么他在现场是那样的？那他平常什么样？他到底是多棒的一个神探？他的眼睛里要有什么东西？一句话，就好像能看到他的样子。”

邓超花了很长时间去体验一线刑警的生活，想好了模样，又反复试错。“光是造型照片，就有特别厚的一本，而且每个造型我都得自己扮上。有时仅有照片还不行，你要在运动的机器里面去看这个人的可能性。比如镜片，反光对摄影来说是灾难性的，但如果做得没有反光又很奇怪。我希望他的眼睛里时常有光在，但眼镜又能给人一种藏在后面的感觉，你不能那么容易看懂我的眼神。同样，头发的长度、稀疏程度呢？头发多少也要挡住一些眼睛。”

这种近乎琐碎的追求，让邓超乐在其中，哪怕这意味着消耗更多的时间和精力。“比如方木的胡子，我觉得它是有生命的，虽然很麻烦，每天要补要粘，粘之前还得拆下来拿酒精洗、晒干，再重新贴。头套也一样，我们最后的打戏，整整打了7个晚上，经常把头套、胡子打飞。江亚（阮经天饰）也是，两个没有头发的人打了半天，我们自己还不知道。在那样的强度下，你根本控制不了，彼此摁着脸，砰！撞一下，挂着威亚，头发一下就没了，胡子也没了。”

扑进角色，“是我的生命历程”

早在中戏时期，邓超就被称为“戏疯子”，他习惯掏空自己，进入角色。也是因为这样，即便在杀青之后，他与角色之间也总带着点牵绊。比如，杀青后，他摘掉了方木眼镜和头套，总觉得不习惯，好像光着在街上走，又好像剃了光头，“其实就是你对角色产生了依赖。”

邓超说，自己表演可能用的是“笨办法”，但很舒服。“我就是顺其自然，笨办法就是这么个流程，如果人物让你这样，你为什么要拒绝？他让你有体验和挣扎感，你为什么不呢？”说着，他站起来做了一个夸张的开门、关门的动作，“我当然很希望一切就像进出门一样。啪！门开了，进去；关了，砸出来，半秒都不到。或许，未来能发明某种胶囊，吃下去就变成方木，一会儿我就出来。但是怎么可能？就像这个世界带给我们的感受一样，怎么可能对这样一个人没有感情呢？我怎么会那么快忘掉方木呢？我那么一点点一点点地接近他，从粘胡子，到哪天和导演的一次博弈，和小天打的那一拳，都是我的纯粹的生命历程。”

所以，邓超希望每一场表演都对得起自己进入的这个戏剧世界。比如开头说到的那场重头戏，他反复准备了许久，脑子里全是小说中的画面：大雨滂沱，方木像一块沉重的泥团一样，连摔带爬地走在一条漫长得仿佛永远到不了终点的道路上。“但现场没有雨，没有距离。我就问导演，雨呢？我也得跟自己做斗争，跟导演探讨，怎么办，没有的情况下，能不能争取给我相对长的时间？虽然是就这么一丁点路，我还是想把它变成世界上最长的走不完的路，我得对得起方木。”

这种纠结与投入，于演员是痛苦，亦是幸福。

“如果人物没有那些苦难，邓超是不会扑上去的。我为什么选择这个工作，为什么选择进入这个世界，就是因为有很多棘手的很难的东西。从小丰，到方木，包括到跟艺谋导演的《影》，这些角色怎么能用简单的方法做到呢？绝不可能。我觉得我的工作是世界上最快乐、最愉悦的，有那么多人帮你，虽然你每天都会怀疑自己，但很幸福。”

听自己的，“参差的世界美好”

《心理罪之城市之光》上映前，邓超连续跑了好几个城市的路演。在沈阳，他被女警过肩摔；在上海，他五花大绑登场……这样的宣传花样，他极配合，还在微博上摆出了段子手的姿态，假装生气地撒娇说“不参加任何宣传活动”，活脱脱又是综艺节目里高喊着“We are 伐木累（我们是一家人）”的搞怪模样。

哪一面才更接近真正的邓超？可能哪一面都是他，他可以瞬间模仿搭档阮经天略带口音的普通话，可以动作迅速地形容表演的紧张感，也会一脸严肃地在采访开始前，提醒工作人员静下来。他觉得这样挺好，更并不忌讳有人调侃他——明明演严肃题材时才华横溢，为什么非要执着于卖力搞笑？

“我就是在努力地生活和学习，并且对我的兴趣毫不掩饰。”

邓超说，他眼中的世界是参差的，有不同的声音再正常不过。他记得最近的一次路演，散场时已经临近晚上11点，离场之际，依然有个小孩站在拥挤的人群中等着他。“有时候大家会形容真人秀就是跑来跑去，但看到这个小孩，我觉得这就是我继续的理由，而且这一个理由就够了。我可以住在少年的童年，太美好了！”

对于念念不忘的喜剧片，他的感触同样如此。

“有人说我就不做了吗？那我是怎么坚持自己的工作和兴趣的？我要跟他们对抗吗？还是对骂？不，我觉得就是各取所长，我坚定做我自己的选择，而且我很快乐，也希望把快乐送给大家。大家看不惯也可以继续说，没关系，坚持你的选择。但我不会因为做《分手大师》就不去《乘风破浪》，做《乘风破浪》就不去《美人鱼》……”说这话的时候，邓超很坚定。

他想了想，又说：“而且那些要看片子的观众怎么办？《美人鱼》还有那么多观众看。我想这就是参差世界的美好吧。等我老得演不动的时候回头看，一定会知道现在的选择是为什么，我就想跟着心走。”