全队本周重新集结 下个月赴迪拜冬训

晨报记者 俞 炯

据悉，上港队在本周收假之后，将先在上海进行为期两周左右的身体恢复训练和体能储备训练，明年1月中旬，球队将前往迪拜进行冬训。这一阶段的重点将是技战术训练，届时应该还会有几场热身赛来帮助球员更好地领会新主帅佩雷拉的战术要求，磨合阵容，以及寻找比赛感觉。上港队将于1月下旬回到上海，为亚冠资格赛第三轮的比赛做最后的备战。

一旦顺利晋级亚冠小组赛正赛，上港队还会有两周的时间备战。球队第一场亚冠小组赛是2月13日客场出战今年的J联赛冠军球队川崎前锋，2月20日大年初五的亚冠小组赛第二轮，上港队将主场出战韩国足总杯冠军蔚山现代。新赛季中超比赛将于3月2日揭幕，上港队可以通过亚冠的比赛，以赛代练，来备战联赛。

在外援不变的情况下，上港队的本土球员方面会不会有所变化，这大概也要看球队本周集中时球员报到的情况。而相比上港队至今在引援上的按兵不动，亚冠潜在对手们都在纷纷补强阵容。

首先是资格赛最可能遇到的对手，泰国足总杯冠军清莱联从泰国联赛霸主武里南联签下了前中超外援，曾在山东鲁能和杭州绿城效力的巴西前锋马切纳，还有一位来自水原三星的韩国中场可能加盟。

小组赛对手蔚山现代更是动作很大，频频出手。先是从德甲多特蒙德签下了韩国球员朴柱昊，接着又引进了K2联赛首尔衣恋的中场大将金成柱。

面对严峻的形势和时间不算宽裕的新赛季备战期，上港队急需抓紧时间尽快完成和球队新主帅佩雷拉之间的磨合。