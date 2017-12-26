观众跟着镜头见自己见众生

晨报记者 曾索狄

“能不能不切啊，我才33周岁啊，我再坚持一下……”手术15分钟，婴儿出生，产妇却瞬间出血近2000毫升，情况危急。在意识清醒时，产妇夏锦菊还是反复恳求医生，而在反复试验不成之后，医生们展开的切除手术更是凶险重重：过程中两次心跳停止，四小时内失血13000毫升，相当于全身血液换了四次。

这是大型剧集纪录片《生门》第一集里一个惊心动魄的故事。在这部以武汉大学中南医院妇产科为背景的纪录片里，40多个家庭和产妇用各自不同的故事，讲述生命诞生过程中的残酷与温情，也让不同的观众看到了共鸣与力量。用导演陈为军的话说，“从中国人对生育的态度，我们能看到更多民族根本的精神。”

700多天记录产科悲欢

“每一对母子都是生死之交！”早在2016年年末，登陆院线的同名纪录电影，就曾以8.5的高分在豆瓣走红。遗憾的是，由于排片率被挤压，当时电影版《生门》排片率较低，许多影迷遗憾错过。而从上周四起，剧集版《生门》在东方卫视周播剧场登场并于爱奇艺全网独播，再一次掀起讨论的热潮。

记者获悉，《生门》 的主创团队从2013年下半年开始，花了700多天进行前期拍摄，接触了80多个家庭，并最终拿到了40个家庭的授权。导演陈为军透露，一个孕妇，从待产进入产房到顺利出院，一般是7天，这7天里每天都有不同的故事，团队从来不会干涉镜头前发生的一切，“我们只是一个被动的冷静的记录者，以非常平等的心态跟她们交流，一起与她们见证人生的重要时刻。”

于是，观众可以在这部纪录片中看到众多形象鲜明的医生、产妇、家属。他们中，有腹中有死胎而拒绝透露真实信息、拒绝联系家人的沉默产妇，有患有精神分裂无法配合检查的产妇；有为了凑足医疗费苦苦奔波的亲属，有面对爱女遭遇生死劫却一筹莫展的痛苦父亲；也有自嘲“每月32号休息”的主任医生，有一边坚持上夜班一边给临产的妻子写病历的产科男医生……《生门》用客观的讲述，还原了产科这个社会矛盾集中的标本地，也反映出各种人群的生存状态。

回访“生门”之后的故事

“女人的意义难道就是子宫吗？”从电影到剧集，《生门》的故事打动了很多观众，也引发了大量社会讨论。比如有年轻观众表示，从剧中看到了父母的不易，也看到了中国女性的生存现状，有些“恐婚恐育”。

但对整个摄制团队而言，一道道“生门”正是家庭的起点，它们背后更多的是人性的善意与坚韧。61岁的摄像师赵骅曾说，拍完这部作品，自己“已经当了几十次父亲”——三十多年前，他的女儿出生时，埋头工作的他并没有意识到什么。

导演陈为军说，自己一直希望能拍到中华民族对生命的态度与思考，触及民族文化的根，进入妇产科之后，他没有失望，社会面临的几乎所有问号在这里都有。而题目“生门”二字是电影制片人戴年文从《道德经》中“谷神不死，是谓玄牝，玄牝之门，是谓天地根”联想到的，“老子用那么玄妙的话去形容万世万物的起源，产科就是这样的地方。”

剧集版的最后一集，陈为军和他的团队对一些产妇进行了回访。走过“生门”之后，如何生，如何活，是一个更大的课题，“大家会看到当时呱呱落地的小朋友，现在能跑能说能跳，会看到他们目前的生活状态，甚至可以比较他们对未来的期许，和当初在医院时是不是一样？13集会出现让大家印象很深刻的妈妈、孩子、家庭。”

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